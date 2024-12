Tra i troni particolarmente degni di nota a Uomini e Donne c’è, sicuramente, quello di Martina De Ioannon. La giovane sta tenendo alta l’attenzione del pubblico da casa con diverse dinamiche degne di nota. Nel corso dell’ultima registrazione effettuata lo scorso 10 dicembre, la tronista ha creato un bel caos, determinando l’abbandono del programma da parte di Ciro. In queste ore, però, è spuntata una segnalazione sui due. Ecco cosa è successo dopo la registrazione in questione.

Martina va a riprendere Ciro dopo la scorsa registrazione di Uomini e Donne

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano di certo. Nell’ultima registrazione Martina De Ioannon ha baciato Gianmarco in camerino, cosa che ha fatto perdere le staffe a Ciro. Quest’ultimo, infatti, stanco del comportamento della tronista, che a suo avviso dedica troppe attenzioni al sui rivale rispetto a lui, ha deciso di andare via dal programma.

La registrazione, dunque, è terminata con questo evento in sospeso, pertanto, il pubblico da casa è curioso di sapere se la decisione di Ciro sia definitiva oppure no. Ebbene, in queste ore sono trapelate delle segnalazioni sul conto dei due ragazzi. Stando a quanto emerso, e riportato da Lorenzo Pugnaloni, Martina è andata a riprendere il corteggiatore. Nello specifico, si è recata a Torre del Greco, vicino Napoli, proprio per chiarire le cose con Ciro.

Cosa è successo tra la tronista e il corteggiatore

A testimonianza di ciò sono state mostrate anche delle foto che immortalano i due su di un muretto intenti a chiacchierare. Sulla base di queste immagini sembra proprio che tra i due ci sia stato un chiarimento in quanto non sembra fossero intenti a discutere, quanto piuttosto a parlare placidamente.

In ogni caso, il contenuto di questa esterna verrà sicuramente mostrato nel corso della prossima registrazione della trasmissione. Questo aggiornamento, quindi, fa ben sperare in un ritorno in studio di Ciro. Adesso non resta da vedere come la prenderà Gianmarco. Ci sarà un’altra fuga? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne.