Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 9 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 9 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ho l’impressione che le stelle ti siano estremamente propizie in questo periodo. Infatti, nel corso dell’oggi, l’astro lunare attraverserà il tuo segno zodiacale, mentre il Sole, Mercurio, Marte, Giove e Venere saranno tutti allineati a tuo favore. Risulta inevitabile: sei inarrestabile. Ovviamente, tutto dipenderà dai tuoi progetti e desideri. Non aspettarti di conquistare obiettivi al di fuori della tua portata, ma dopo un’accurata analisi di vantaggi e svantaggi, si prevede ti saranno offerte grandi opportunità.

Oroscopo del Toro

Come famoso astrologo Paolo Fox, interpretando le posizioni astrali del Toro, posso con sicurezza affermare che i nati sotto questo segno, noti per il loro innato senso di determinazione, stanno vivendo un periodo in cui cercano sincerità nelle loro relazioni affettive. Chi non ha agito con chiarezza rischierà di essere esposto. I Toro, infatti, in queste settimane, metteranno alla prova tutti coloro che li circondano. Questo è un periodo di grande fascino e attrattiva per loro, e le loro doti non mancheranno di ricevere apprezzamenti e complimenti.

Oroscopo dei Gemelli

Per il segno zodiacale dei Gemelli, grazie a una favorevole posizione di Venere, sembra decidere di vivere l’amore con maggiore intensità nelle ore pomeridiane rispetto alle mattutine. Suggerirei, quindi, di organizzare un gradito appuntamento tra questa sera e la giornata di domani per vivere un positivo risanamento emotivo.

Oroscopo del Cancro

Caro Cancro, la mia previsione rivela che puoi aspettarti un avvio di giornata pieno di vibrazioni positive. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, potresti risentire di una certa malinconia e tensione. Circa la giornata di martedì, potrebbe non essere priva di incertezze. Consiglio di avere un occhio di riguardo per i tuoi affetti in questa fase, poiché meritano un’attenta valutazione. Riservano al tuo orizzonte professionale nuovi piani che, portati avanti con dedizione, renderanno il 2025 un anno di successo.

Oroscopo del Leone

Per i Leoni, il pomeriggio sarà straordinariamente prolifico. La giornata del 10, ad esempio, sarà particolarmente positiva. Se qualcuno avesse provato a ostacolarti, rimarrà deluso perché tu sorgerai vittorioso nonostante tutto. In effetti, direi che gli ostacoli sembrano solo rafforzare il tuo spirito combattivo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, si inizia con un lunedì che sembrerebbe meno intenso, forse anche dovuto ad una domenica molto tumultuosa. Come ho già ribadito in passato, dopo la prima settimana di gennaio sarà il momento adatto per prendere iniziative. Al momento, è consigliabile mantenere un atteggiamento osservatore, particolarmente per gli aspetti lavorativi.

Oroscopo della Bilancia

La serata di oggi potrebbe presentarsi leggermente stanca per i nati sotto il segno della Bilancia, ma dal 12 vedranno un vigoroso risveglio, in particolar modo per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Sull’affettivo, evitate gli atti di vendetta. Se nasce un sentimento o si presenta un incontro significativo, è importante proseguire su quel sentiero, evitando però di agire in malo modo, specialmente nei confronti di un

Oroscopo dello Scorpione

Nel risveglio, lo Scorpione verrà investito da positive vibrazioni mentre si avventura nella giornata. Ma nel pomeriggio, noteremo un calo delle sue energie. Dal punto di vista amoroso, potrebbe essere utile fare una sorta di introspezione e capire con precisione ciò che ricerca, allo scopo di shivare potenziali discordie.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, a partire dal pomeriggio e per tutta la giornata di mercoledì sarai pervaso da una forte energia e soprattutto da un impellente desiderio di rilanciarti. Esprimi apertamente i tuoi pensieri: gli astri daranno una forte spinta alle relazioni significative, sia sul piano lavorativo che affettivo.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ottimizza la tua giornata focalizzando gli appuntamenti e le attività più rilevanti nelle ore mattutine. La serata potrebbe portare con sé il desiderio di trascorrere del tempo in solitudine per riflettere sulle azioni più significative da intraprendere in previsione del 2025.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, come ho chiarito recentemente, in questo momento non si può celare, se un affetto esiste, si manifesta. Se provi attrazione per qualcuno, manifesterai una grande forza e determinazione nel far conoscere il tuo interesse. Questo non si applica solo all’amore, ma anche al mondo professionale e alle opportunità che esso presenta.

Oroscopo dei Pesci

Amici dei Pesci, l’influenza positiva della Luna nel vostro segno nelle prime ore del giorno vi spronerà a vivere momenti intensi di romanticismo. Le avventure sentimentali saranno al centro della scena, contribuendo a sollevarvi un peso. Cogliete le opportunità che si presenteranno, perché la chiusura dell’anno si prospetta ricca di stimoli. Sarò al vostro fianco per raccontarvi, passo dopo passo, il vostro percorso astrale.

