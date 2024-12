Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 2 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 2 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’oroscopo vaticina una grande trasformazione in arrivo. Con Venere che si risveglia dal 7, ciò influenzerà positivamente anche quei rapporti di coppia che si sono recentemente lasciati andare in una sorta di letargo, o che hanno attraversato un periodo di crisi: saranno offerte opportunità di rialzo. Naturalmente, anche per i single non mancheranno le opportunità.

Oroscopo del Toro

Zeno del Toro, devi stare attento alla tua condizione fisica. Marta ha recentemente iniziato un passaggio turbolento: se qualcuno non ti dice la verità, fino a domenica sentirai un certo nervosismo. Tuttavia, da lunedì 9 avrai l’opportunità di esprimere finalmente i tuoi pensieri.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, potresti sentirti un po’ sopraffatto in questo periodo a causa di numerose contrasti astrali, come se fossi bloccato in qualche modo. Ma ricorda, è solo temporaneo. Probabilmente, ti troverai in una situazione in cui dovrai ponderare su una risposta. Il mio consiglio è di prenderti un po’ di tempo e considerare le tue opzioni prima della prossima settimana. Ricorda, non c’è fretta.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, stiamo attraversando un periodo unico ed importantissimo nella vostra esistenza. Vi prego di notare che durante il 3/4 avrete a che fare con una Luna contrapposta, che potrebbe portare qualche tensione. Quindi, consiglio vivamente di considerare questa giornata per fare luce su ciò che sembra non funzionare e per rimettere ordine nelle vostre questioni. Successivamente, sarebbe saggio attendere l’arrivo della prossima settimana prima di iniziare qualsiasi nuova iniziativa.

Oroscopo del Leone

Leone, sei in una fase particolarmente propizia, soprattutto sul fronte lavorativo. Tuttavia, il tuo entusiasmo a volte potrebbe non essere temperato e ciò potrebbe spingerti ad esprimere apertamente le tue idee, anche se questo potrebbe portare a scontri o discussioni con coloro che non condividono le tue stesse convinzioni.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, sento un velo di stanchezza aleggianti intorno a te. Quel che prevedo è un periodo di leggera agitazione in arrivo con l’arrivo dei primi giorni di dicembre. Saranno giornate ideali per meditare più che per agire. Il mio suggerimento per te è di evitare di concentrarti eccessivamente sulle difficoltà, poiché un pensiero costante sui problemi potrebbe correre il rischio di abbassare il tuo morale. Mantieni la calma!

Oroscopo della Bilancia

Per chi è del segno della Bilancia, la Luna offre un’opportunità efficace per infondere nuova energia alla propria relazione d’amore. A partire da sabato 7, un periodo di transito significativo prenderà avvio, lasciando alle spalle ricordi dolorosi e facendo spazio a nuovi inizi fruttuosi. È il momento di voltare pagina.

Oroscopo dello Scorpione

Cari amici dello Scorpione, questo è un periodo meno complicato per coloro che hanno attraversato tempi di crisi. Non dimentichiamo che in questi giorni, l’ambito lavorativo rappresenta un vero e proprio propulsore verso l’impegno in campo affettivo. Se qualcuno non è stato completamente onesto con voi, aspettatevi delle giustificazioni a partire da lunedì 9.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la presenza di numerosi pianeti nel tuo segno è un elemento di grande rilevanza che ti dona uno slancio ineguagliabile. Perciò, in questa fase, non risparmierai nessuno. Potrebbe persino succedere che tu perda il dominio di te stesso, lasciando prevalere il tuo istinto. Questo avrà un impatto considerevole, in particolare, sulla tua vita amorosa.

Oroscopo del Capricorno

Attenzione Capricorno! Questi prossimi tre giorni saranno molto produttivi per te, dato che tra poco la luna entrerà nel tuo segno zodiacale. Attenzione però alle dinamiche con gli Ariete e i Cancro. Novità positive sono in arrivo anche in ambito lavorativo. Si nota infatti una tua notevole energia.

Oroscopo dell’Acquario

In questo periodo, è importante per l’Acquario fare una riflessione profonda sulla situazione attuale. L’ambito sentimentale diventa più vivace grazie all’arrivo di Venere nel suo segno a partire da sabato. Tuttavia, esiste una dinamica di opposizione con Marte, il che potrebbe segnalare tensioni. Se ti ritrovi attratto da una persona con tendenze gelose o ossessive, potresti trovarci delle difficoltà. Sarebbe quindi consigliabile utilizzare questo momento per concentrarti su nuove iniziative lavorative.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, l’avvio di Dicembre si preannuncia un po’ turbolento a causa di alcune tensioni astrali che necessitano di essere affrontate e risolte. Ti avviso da subito di prestare cautela, soprattutto nel weekend del 7 e 8, giorni nei quali se di recente avete sperimentato delle problematiche affettive potrebbe non essere semplice decifrare il da farsi. Sai, in amore sei attratto da figure forti e risolute, ma ciò può portare inevitabilmente a dei contrasti. Perciò, ti consiglio di stare particolarmente attento con i segni del Leone, dell’Ariete e del Capricorno. Ricorda: prevista attenzione una volta di più.

