Le tensioni all’interno della casa del Grande Fratello non accennano a placarsi. I concorrenti della diciottesima edizione iniziano a mal sopportare la convivenza, mentre i gruppi e le alleanze diventano sempre più forti. A spezzare la casa su più fronti è stata sicuramente la nascita del rapporto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, a cui sono seguiti diversi malumori.

Tra le persone che ne risentono particolarmente continua ad esserci Helena Prestes, che nonostante i vari tentativi di chiarimento sembra non riuscire a trovare alcun punto d’incontro con la ballerina. Le ostilità che esistono tra le due donne sono esplose in un recente diverbio, durante il quale si sono scontrate pesantemente. Il gesto di Helena a tavola però, ha riacceso enormi polemiche.

Helena contro Shaila: tensione e scontri

Non sembra esserci pace tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Le due gieffine in principio si erano avvicinate in un’amicizia spontanea, che è andata via via a distruggersi quando l’ex velina si è lanciata tra le braccia di Lorenzo. La modella brasiliana nonostante tutto, cerca spesso dei chiarimenti con Spolverato e ci ha tenuto a rassicurare la coinquilina sulla sua buona fede.

“Ho girato pagina tempo fa”, le ha detto nel loro ultimo faccia a faccia, ma la ballerina ha ancora difficoltà a credere alle sue parole. Gli amici hanno consigliato alla Prestes di evitare a questo punto di rapportarsi con entrambe le persone, mentre lei stessa ha ammesso che non potrà mai più essere amica di Shaila. La tensione dunque, si taglia a fette e ne è la prova ciò che la gieffina ha fatto nei confronti della Gatta nelle ultime ore.

Il gesto durissimo di Helena a Shaila: Pamela Petrarolo esplode

I recenti comportamenti di Helena Prestes hanno generato nuove polemiche tra gli inquilini del reality show. La modella era seduta a tavola insieme agli altri, mentre Shaila era intenta a girare tra i commensali distribuendo a ciascuno una polpetta preparata per il pasto. Osservando la scena tramite uno specchio però, Helena si è affrettata a bloccare la Gatta al momento del suo arrivo con la mano rifiutando il cibo che le stava porgendo. “Siamo all’asilo”, è stato l’unico commento della ballerina.

Nonostante il “No, grazie” con il quale si è rivolta a lei, è stata ampiamente criticata da Pamela Petrarolo, che ha espresso ai suoi compagni tutto il suo nervosismo. “Mi rendo conto che sto raggiungendo un livello di tolleranza altissimo. Sto per esplodere nel migliore dei modi“, afferma la Non è la Rai spiegando di essersi “morsa la lingua” pur di non creare discussioni.

L’atteggiamento di Helena è stato giudicato da alcuni prepotente e maleducato, ma Shaila Gatta non ha risentito più di tanto dell’accaduto. “Voleva litigare”, ha replicato l’ex velina limitandosi ad ignorare. Per la Petrarolo è inaccettabile la mancanza di rispetto per il cibo e per chi cucina, ma l’argomento non è stato affrontato con la diretta interessata. Che una grande litigata sia dietro l’angolo?