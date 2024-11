Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 24 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 24 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il firmamento continua a fornirti notevole energia. La tua sfida consiste nel determinare come vuoi canalizzare tale forza. Hai la possibilità di usarla per promuovere iniziative inedite o magari mostrare il tuo disappunto verso coloro che non prendono in considerazione le tue parole. Tutto sommato, questa Domenica brilla di pensieri preziosi e intuizioni profonde.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro sembra essere pronto per amare, soprattutto se ha affrontato delle difficoltà, come mi sembra di prevedere, tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. La situazione sembra migliorare un poco adesso e stimolerei, in particolare, coloro che sono in cerca dell’anima gemella a passare all’azione. Verso l’una ci sarà un ottimo aspetto astrale, prevedo dunque una domenica auspiciosa.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, vedo un cielo molto teso per voi in questo periodo. Attenzione ai rapporti con parenti e conoscenti che potrebbero, volontariamente o meno, risvegliare la vostra ira. Per alleviare la monotonia, perché non concedervi un piccolo sfizio? Potrebbe essere l’acquisto di qualcosa che vi piace veramente o semplicemente distaccarvi dal routine quotidiano facendo qualcosa che vi rallegra. Prevedo che la vostra domenica potrebbe essere un po’ burrascosa.

Oroscopo del Cancro

Per i nativi del Cancro, l’attuale transito lunare sottolinea un periodo fortemente emotivo. Ciò che è cruciale in questa fase, tuttavia, è la vostra capacità di navigare attraverso situazioni intricate, uscendone trionfanti. L’orizzonte astrale indica che il 2025 sarà un anno di rappresentativa importanza per quanto riguarda la sfera professionale. Per quanto riguarda l’amore, è fondamentale fare attenzione alle discordie: non tutto appare come dovrebbe, e ci sono contrasti da risolvere.

Oroscopo del Leone

Il Leone deve iniziare a pianificare i suoi appuntamenti per il prossimo periodo, entrando già nello spirito della settimana successiva. Infatti, le giornate del 26 e 27 si prospettano con la vittoria in vista. Mercurio ti rende invincibile e il sole ti dona un fascino irresistibile. Insomma, sei in una posizione tale che ti permette di rinunciare a un compito che senti come troppo complicato o che non risveglia più il tuo interesse. Hai la possibilità di avviare un nuovo percorso. Tutto, oramai, dipende da te: sei tu a detenere il potere di gestire la situazione come meglio credi.

Oroscopo della Vergine

Oggi, la Vergine, grazie alla posizione favorevole della luna nel suo segno, si rifà su di un’abbondanza di intuizioni positive. C’è solo una ombra nel quadro: in ambito sentimentale, può capitare che venga criticata per un’apparente disattenzione. Ricordiamoci che gli individui nati sotto questo segno zodiacale sono spesso molto concentrati sulla sfera lavorativa, valutando l’apporto economico e la stabilità come elementi di primaria importanza. Certo, questa è una necessità innegabile, tuttavia non dimentichiamoci che anche i momenti di affetto e dolcezza, come un abbraccio o un bacio, hanno un loro peso significativo. Ricorda, Vergine!

Oroscopo della Bilancia

Cari Bilancia, dalla prossima settimana vedrete Luna transitare nel vostro segno. Consigliamo una leggera attenzione alla vostra salute fisica. Ricordatevi che Marte ha influenzato negativamente il vostro segno dall’ 4 settembre al 4 novembre, lasciando probabilmente alcune inquietudini. Questo momento è favorevole per iniziare nuove avventure nel campo del business. Sul versante affettivo, troppi ricordi passati, non sempre felici, possono ancora gravare sul vostro cuore.

Oroscopo dello Scorpione

Per lo Scorpione, che sia una competizione leale o meno, non fa differenza: emerge sempre vittorioso. Oltre a ciò, in questa giornata otterrai un’illuminazione fruttuosa. Il tuo alleato segreto è senza dubbio la Luna: sfruttala nella miglior maniera possibile. Inoltre, arriveranno dei consociati conditi da una gradevole atmosfera.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, riprendo una frase di Andrea Gied che dice: “Gli uomini non possono scoprire nuovi oceani se non hanno il coraggio di perdere di vista la costa”. Tu, Sagittario, hai già iniziato il tuo viaggio di scoperta da un po’, e dicembre ti porterà ancora più lontano.

Oroscopo del Capricorno

Oggi, il Capricorno parteciperà ad un incontro e potrà contare su una luna propizia. Riuscirai a conquistare grazie alla tua forza persuasiva e irresistibile affascino. In questioni d’amore, sarai irremovibile e deciso a seguire esattamente la tua volontà.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, ti sorprende ancora il fatto che la vita si trasformi rapidamente? Tu che rappresenti il segno del cambiamento! Stai lontano dalla monotonia e dai spazio a stimolanti migliorie. Soprattutto quando si tratta della sfera operativa.

Oroscopo dei Pesci

Sotto il segno dei Pesci, la giornata potrebbe rivelarsi piuttosto nervosa e tesa. È importante liberarsi dalle pressioni dell’agire e del rifare. Favorirebbe cercare di posticipare un impegno rilevante al giorno seguente.

