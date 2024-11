La tredicesima puntata del Grande Fratello 18 si è aperta con un blocco dedicato al nuovo triangolo di punta della stagione. I protagonisti di Temptation Island si conquistano la prima parte del programma grazie alle costanti indecisioni di Federica, ancora letteralmente tra due fuochi.

La gieffina ha avuto modo di approfondire gli ultimi cambiamenti avvenuti nel suo rapporto con Stefano ed Alfonso, ma non è finita qui. Un incontro in diretta ha portato ad una lite molto forte che ha spiazzato i presenti. Intanto, i telespettatori hanno scoperto l’identità del nuovo preferito tra tante emozioni. Scopriamo cosa è accaduto.

GF 18, tredicesima puntata: Federica incontra Antonio Fico

Gran parte della puntata è stata dedicata a Federica Petagna e agli uomini che ruotano attorno a lei. Il GF ha dato all’ex fidanzata di Alfonso l’opportunità di confrontarsi direttamente con Antonio Fico, cugino di Titti Scialò con il quale avrebbe avuto una frequentazione dopo Temptation Island. Il ragazzo ha continuato a sostenere di averla baciata diverse volte, mentre lei replica che lui ha sfruttato l’occasione per la visibilità.

Il faccia a faccia in giardino lascia Stefano esterrefatto, mentre Alfonso si affretta a proteggere l’ex compagna passandole una giacca in un gesto protettivo. Basta questo per innescare un botta e risposta in napoletano con Antonio, durante il quale la tensione sale alle stelle. La rissa è quasi sfiorata, se non fosse per l’intervento dei gieffini. Ma come si conclude la storia di Federica? Le sue risposte sono state vaghe, ma ha confermato il recente avvicinamento avvenuto di notte con Alfonso D’Apice.

GF 18, tredicesima puntata: Shaila e Lorenzo

Naturalmente anche Shaila e Lorenzo hanno avuto modo di raccontare i loro aggiornamenti. Dopo una settimana burrascosa fatta di duri battibecchi, i due sembrano aver ritrovato la pace ma lui continua ad essere al centro di molte critiche.

Redarguito da Alfonso Signorini per il suo comportamento, Spolverato si è poi scontrato con Luca Calvani e Jessica Morlacchi. Intanto, poco prima del televoto, ha vissuto un momento speciale insieme alla Gatta. In attesa dell’esito su una possibile (finta) eliminazione, i due si sono abbracciati promettendosi di aspettarsi a vicenda e dichiarandosi amore.

GF 18, tredicesima puntata: emozioni e sorprese

É arrivato il momento anche per Yulia di vivere una forte emozione. La gieffina ha rivelato finalmente di essere intenta a viversi il rapporto sentimentale nato con Giglio, sul quale in principio era molto frenata a causa del rapporto con il fidanzato Simone che la aspettava all’esterno.

La ragazza ha ricevuto una grandissima sorpresa: la mamma Daiami è giunta nella casa per riabbracciarla. Anche Luca Calvani ha provato grande commozione grazie al videomessaggio arrivato da parte del compagno Alessandro, il quale ha confermato di attenderlo a casa insieme agli amati animali che vivono con loro.

GF 18, tredicesima puntata: chi è il preferito

Una lotta all’ultimo sangue ha visto sfidarsi i candidati al ruolo di preferito della puntata. L’esito del televoto ha visto uscire dai giochi per prime Amanda e Federica, mentre Luca e Lorenzo sono rimasti a contenderselo pensando, in realtà, di dover uscire dalla casa.

Con grande sorpresa, Luca Calvani ha conquistato la maggioranza dei voti con un 51% che lo distaccava di molto anche dallo stesso Spolverato. É stata una grande gioia per molti vederlo rientrare in casa, in particolar modo per Jessica che si era già sciolta in lacrime disperate per il possibile addio all’amico di avventura.

GF 18, tredicesima puntata: immuni e nomination

Si sono uniti all’immunità di Mariavittoria e Shaila anche Javier, nominato dai coinquilini come preferito della settimana, e Luca, salvato dal televoto. Cesara Buonamici ha deciso invece, di salvare Federica mentre Beatrice Luzzi ha dato questa possibilità ad Helena.

La tredicesima puntata si è conclusa con le nomination, che vedono sfidarsi al televoto per l’eliminazione Lorenzo, Clayton, Alfonso, Jessica ed Amanda. In attesa di conoscere il nome del concorrente che dovrà abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello nell’appuntamento di sabato 24 novembre, scopri come rivivere le emozioni della serata attraverso la replica della puntata in TV e streaming.