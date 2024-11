Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 20 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 20 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Gli astri continuano a star dalla parte dell’Ariete, grazie al favorevole posizionamento di Mercurio che porta un perfetto allineamento di pensieri e idee. Per quanto riguarda il campo affettivo, potrebbe essere necessaria una certa cautela. A mio modo di vedere, la maggior parte delle relazioni amorose attuali necessita solamente di più occasioni per dare vita a nuovi incontri.

Oroscopo del Toro

Toro, il mercoledì si presenta con un po’ di introspezione a causa di una luna non proprio favorevole. Questa condizione potrebbe portare una certa difficoltà nelle relazioni interpersonal. Tuttavia, presta attenzione a non cadere nella trappola dell’eccessiva gelosia o tensione.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, raccogliete le vostre energie e mostrate determinazione. Qualche disaccordo potrebbe sorgere con Mercurio in opposizione, e dovreste prestare attenzione a possibili antagonisti piuttosto formidabili. Tuttavia, restate fiduciosi perché il trionfo non tarderà ad arrivare. Infatti, ci sono già alcune persone che con Giove nel loro segno, hanno conquistato un’opportunità significativa. Durante il mese prossimo, in particolare dicembre, l’affetto e l’amore acquisteranno forza.

Oroscopo del Cancro

Amici del Cancro, sotto questo cielo, il lavoro assume un ruolo preminente. Infatti, per coloro che stanno per affrontare un importante traguardo, che sia un esame di laurea o una semplice prova, nei mesi di marzo, aprile e maggio del prossimo anno, le stelle sembrano essere molto favorevoli. Ricordatevi, però, che la preparazione è fondamentale. Sul fronte affettivo, sembra che non tutto sia stato perdonato, potrebbe esserci un’offesa che ancora viene ricordata.

Oroscopo del Leone

Leone, avete davanti un mercoledì che metterà in evidenza la vostra forza in ogni aspetto della vostra esistenza, particolarmente nel lavoro. Come ho accennato prima, ci saranno individui che saliranno su un nuovo ruolo, mentre altri sceglieranno di staccarsi da un compito che potrebbe risultare troppo gravoso o pericoloso. L’astrologia suggerisce che potreste anche darvi la possibilità di liberarvi di un fardello con queste influenze cosmiche.

Oroscopo della Vergine

Vergine, uno periodo di pensiero profondo ti aspetta riguardo a quello che farai nel prossimo futuro. Da giugno hai sperimentato molti cambiamenti. Venere solitamente dice “l’amore prima di tutto”, o anche interpretato come “il piacere prima del dovere”. Ma in questo caso, vogliamo ribaltare questo detto. Infatti, la riscoperta dell’affetto familiare e l’amore del tuo partner sono elementi di primaria importanza rispetto a tutto il resto.

Oroscopo della Bilancia

Il segno della Bilancia sta attraversando un periodo di poche energie, come avevo precedentemente messo in evidenza: Marte è stato a lungo in una posizione disarmonica rispetto al tuo segno. Ma ora, fortunatamente, gli astri sembrano essere tornati a favore. Non importa se stiamo parlando di discordie sentimentali o contrasti professionali, è fondamentale lasciarsi alle spalle i momenti più bui e puntare decisamente al futuro.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, ci sono momenti in cui tocchi a vivere giornate un poco opache, come potrebbero rivelarsi questo mercoledì. Forse non è il momento migliore per lanciarsi in nuove ambiziose iniziative. Ma non dimenticare che nella sfera sentimentale, l’amore possiede una potente forza d’attrazione. E con Venere a tua disposizione, pronto a esprimere il suo ascendente… che si faccia avanti!

Oroscopo del Sagittario

Mercurio nel Sagittario dà impulso a iniziative inedite e idee rivoluzionarie. Si svela una grande curiosità verso quello che potrà essere il domani. Il Sagittario ha sempre ben chiara una cosa: la monotonia non è tra le sue amiche predilette. Nell’astro di oggi, la Luna fa fluire sentimenti autentici, quindi cerca di rigenerare il tuo vissuto. Anche l’amore, a volte, necessita di una piccola spinta.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, teniamo a sottolineare che Venere nel tuo segno rappresenta un faro di speranza per coloro che cercano di preservare un legame o, almeno, di affrontare un problema. La combinazione favorevole di Venere, Giove e Saturno suggerisce che otterrai dei successi in vari ambiti, e può portare un nuovo slancio nella tua vita professionale.

Oroscopo dell’Acquario

Per gli Acquario, il pomeriggio potrebbe sembrare un tantino più impegnativo. Consiglierei di iniziare a pianificare un dicembre pieno di vivacità ed entusiasmo, un consiglio particolarmente indirizzato a coloro che hanno trascorso molto tempo in solitudine. Certo, è importante che tu non ti esaurisca eccessivamente dal punto di vista fisico.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, è una giornata dominata da un’intensa passione, che necessita di essere gestita in maniera appropriata. Se le tensioni all’inizio del mese non sono state risolte, potresti finire per accentuare solo gli aspetti negativi piuttosto che quelli positivi di una relazione. Tuttavia, le nuove avventure amorose stanno lentamente guadagnando terreno. In ambito lavorativo, è necessario armarsi di un po’ più di pazienza, perché l’attuale posizione sfavorevole di Mercurio indica che non tutte le battaglie sono state vinte, e ciò non è necessariamente per causa tua.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.