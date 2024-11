Torna in grande stile The Voice Kids 2024, l’amato talent show musicale che mette in luce le voci più giovani e promettenti d’Italia. A partire da stasera, venerdì 15 novembre 2024, il programma prenderà il via su Rai1 alle ore 21:30, promettendo emozioni, musica e intrattenimento di qualità. Alla conduzione, ancora una volta, ci sarà Antonella Clerici, pronta a guidare il pubblico attraverso le storie e i sogni dei piccoli talenti.

I giudici di The Voice Kids 2024

Anche quest’anno, la giuria sarà composta da un quartetto d’eccezione: Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino, quattro artisti con stili e personalità molto diverse, ma accomunati dalla passione per la musica e l’impegno nel supportare i giovani talenti. Ogni giudice sarà chiamato a formare una squadra selezionando i partecipanti durante le Blind Auditions, la fase iniziale dello show che si arricchisce quest’anno di una puntata aggiuntiva. I coach potranno contare su due strumenti inediti: il Super Pass, che garantisce l’accesso diretto alla finale a un concorrente particolarmente meritevole, e il Super Blocco, che consente di impedire a un altro coach di reclutare un talento.

Le anticipazioni della prima puntata

La prima puntata di The Voice Kids 2024 non sarà priva di sorprese e momenti emozionanti. Tra i protagonisti, un atteso ritorno: Simone Grande, il vincitore della scorsa edizione, che quest’anno rappresenterà l’Italia al Junior Eurovision Song Contest con il brano “Pigiama Party”. Gli spettatori potranno godere di duetti tra i coach e i concorrenti, nonché di altre performance speciali.

Un format che punta sull’emozione e sull’inclusività

La forza di The Voice Kids sta nella capacità di unire talento, emozione e spettacolo. Le Blind Auditions, fase iconica del programma, permettono ai giudici di scegliere i concorrenti basandosi esclusivamente sulla voce, offrendo così una possibilità equa a tutti. Ogni coach potrà formare una squadra di nove concorrenti, che si sfideranno nelle fasi successive fino alla finale.