Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 15 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 15 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Cari amici del segno zodiacale dell’Ariete, in questa fase chi si trova preparato e ha qualcosa di sicuro da esibire, avrà un vantaggio considerevole. Questo periodo se ne intende bene di lavoro, può essere un po’ più debole sul fronte emotivo, ma non interpretate ciò come mancanza di passione. Forse, c’è passione a volonta’ ed è proprio questa la ragione che porta a delle piccole dispute.

Oroscopo del Toro

Caro Toro, sii consapevole che man mano che ci avviciniamo al 2025, i rappresentanti del tuo segno che si troveranno ad affrontare una separazione potranno percepirla come un’opportunità liberatoria, piuttosto che una perdita. Ringraziamo Venere per questo; l’influenza del pianeta dell’amore potrebbe portare nuovi amori e felicità. Come ho detto in precedenza, anche coloro che hanno vissuto un amore segreto potrebbero sentirsi pronti a condividerlo con il mondo. Manteniamo un pensiero positivo e benaugurante per l’annuncio di Venere.

Oroscopo dei Gemelli

Indeed, pianeta Gemelli, Giove trasmette successi e progressi nel tuo futuro. Tuttavia, teniamo a mente che stiamo vivendo un periodo in cui Mercurio e Saturno sembrano essere in conflitto. In questo momento, potresti notare che le tue azioni sono sottoposte a critica o potresti avere una sensazione di instabilità. Forse troverai da fare nei quattro angoli della città, con alcune questioni da risolvere. Le tue giornate potrebbero diventare un vero e proprio turbinio di attività.

Oroscopo del Cancro

Cancro, semmai esistano degli argomenti sui quali sei chiamato a riflettere o prendere delle decisioni, il momento più propizio è proprio adesso. Sii prudente, Venere potrebbe mettere in dubbio un legame affettivo.

Oroscopo del Leone

Leone, sei in controllo: rivitalizzazioni amorose, emozioni palpabili, occasioni promettenti e amicizie solidificate ti attendono. Marte, Giove, Mercurio sono allineati a tuo favore, rendendo possibile qualsiasi cosa oggi. Ci tengo a sottolineare, però, che l’unico punto a sfavore può essere il transito della luna che potrebbe causarti una certa affaticamento.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, noto una splendida chiarezza nel tuo pensiero, e trovo molto attrattiva la combinazione tra Luna e Venere che accresce la tua produttività professionale. Hai tutte le chances di coltivare un’intuizione profonda e trasformarla in azione concreta.

Oroscopo della Bilancia

Saluti ai miei cari della Bilancia! Desidero esortarvi a maneggiare con cura la vostra via di comunicazione, specialmente se si tratta con una figura del vostro passato. Curate attentamente la vostra situazione finanziaria, risolvete qualsiasi debito pendente. Dedicatevi ad una forma di svago che vi rallegri l’animo, approfittate del favorevole transito di Marte, che a partire dal quarto giorno di questo mese si posiziona a vostro favore. È vitalmente importante ritrovare la vostra pacatezza, ridonare vita al vostro sorriso e rigenerare le vostre energie corporee.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, vedo molti impegni nell’orizzonte e un lieve senso di affaticamento. Sei forse immerso in lavori domestici o progetti in corso? Potrebbero esserci anche alcuni aggiornamenti importanti. Sembrerebbe che l’attuale luna in opposizione stia causando un po’ di stress. Tuttavia, non c’è ragione per l’allarmismo: vedo un periodo di recupero che inizierà già da Sabato.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, un suggerimento che mi sento di darti è di analizzare la solidità di alcune relazioni interpersonali. Per quanto concerne l’ambito lavorativo e la comunicazione con gli altri, noto che sei una persona sempre all’attacco, tuttavia sembra esserci qualcuno che non ti vede di buon occhio, forse un nemico travestito.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’universo oggi canta una melodia d’amore. Se ti ritrovi solitario da un po’ di tempo, è l’ideale per aprire le tue porte sociali. Durante oggi e domani, la tua attrazione è più intensa che mai. Ti si prospetta anche un rinvigorimento sia fisico che mentale, specialmente se sei stato in affanno all’inizio di novembre.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, è consigliato esercitare la prudenza nella comunicazione per i prossimi due giorni. Ricorda soprattutto se hai avuto brutte esperienze nel passato per evitare il ritorno di queste circostanze. Questa giornata richiede un approccio delicato.

Oroscopo dei Pesci

Per i Pesci, la giornata presenta interessanti sviluppi in termini amorosi con opportunità di riconciliazione e potenziali nuove relazioni. L’ambito professionale e accademico richiede un considerevole impegno e una buona dose di pazienza. Come menziono nel mio ultimo libro, da febbraio dell’anno venturo, vi sarà un’espansione verso inedite prospettive o la finalizzazione di progetti in corso. Alcune persone potrebbero trovarsi in una fase di attesa per queste ragioni.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.