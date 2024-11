Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 14 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 14 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il firmamento ti presenta influenze astrali notevoli per quanto attiene alla sfera lavorativa. Tuttavia, l’energia di stress che avvertirai potrebbe riguardare l’aspetto emozionale e le relazioni, specialmente quelle tra i membri della famiglia e tra genitori e figli. Ti esorto quindi a mantenere l’equilibrio, evitando discussioni inutili.

Oroscopo del Toro

Per coloro sotto il segno zodiacale del Toro, i legami affettivi che prendono vita in questo periodo saranno di lunga durata. Ma, come appunto citavo precedentemente, non escludo la possibilità che qualcuno renda pubblico un amore precedentemente tenuto nascosto. Come ho avuto modo di esprimere nel mio libro, il 2025 segnerà un periodo di rinascita.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, attualmente sembrerebbe che tu stia avendo un esame della vita grazie a Giove, portatore di trionfi. Tuttavia, è essenziale che tu lasci alle spalle le vecchie strade che ti hanno intrappolato e, soprattutto, osserva con maggiore attenzione le persone che ti stanno intorno.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, siete un po’ nervosi da ieri, ma siete in grado di riprendervi nel pomeriggio, che appare più promettente rispetto alla mattina. Si potrebbe verificare che qualcuno non sia completamente onesto con voi o che le esigenze affettive non trovino lo spazio adeguato. Chiedo, pertanto, di prestare particolare attenzione.

Oroscopo del Leone

Leone, è il momento di contrassegnare il futuro con eccitazione e anticipazione per le varie avventure che ti aspettano. Tuttavia, è importante notare che alcuni eventi richiedono la tua attenzione e pianificazione da oggi. Gli influssi positivi di Mercurio, Luna e Marte saranno i tuoi alleati portafortuna.

Oroscopo della Vergine

Vergine, è opportuno fare una revisione della tua situazione finanziaria dal momento che Mercurio in opposizione suggerisce la presenza di un lavoro impegnativo. Sembra che in questo momento tu stia cercando più garanzie. Evita di esaurirti senza motivo e fa’ posto all’affetto. Il supporto emozionale di un individuo affascinante è fondamentale.

Oroscopo della Bilancia

Per la Bilancia, si tratta ancora di un periodo fondamentale, particolarmente per il benessere fisico, dato che non dobbiamo più fare i conti con l’influenza negativa di Marte. Chi ha avuto tempi duri negli scorsi mesi sta avendo un recupero. Ciononostante, nell’ambito affettivo, ci si trova ancora ad affrontare alcune prove.

Oroscopo dello Scorpione

Per il segno dello Scorpione, ci saranno astralmente favoriti durante le ore mattutine, tuttavia nel pomeriggio potrebbe essere percepito un certo calo energetico. Sono in vista lavori in divenire o alquante problematiche domestiche, che potrebbero richiederti di rivedere e ristrutturare alcune delle tue attività. Non temere, perché le stelle sono dal tuo lato per ciò che riguarda i sentimenti. Troverai grande sintonia con i nati sotto il segno del Capricorno, della Vergine e dei Pesci.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, vivi un periodo peculiare. Mercurio, trovandosi in transito nel tuo segno, offre opportunità di amicizia, ma l’opposizione di Giove potrebbe rendere i rapporti interpersonal un po’ instabili. Non tutti coloro che ti stanno intorno in questo periodo si stanno dimostrando essere veri amici. Forse, addirittura, dovresti aspettarti qualche manovra poco leale, qualche commento superficiale o un giudizio ingiusto. Insomma, ti trovi di fronte a varie sfide. Il mio consiglio è quello di rimanere tranquillo, ti prego.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, desidero che tu possa avvertire un saldo cambiamento rispetto al passato, in virtù di questo transito di Venere nel tuo segno che ti rende magnetico, ottimista e risoluto. Comprendo che Marte in opposizione per un periodo prolungato abbia potuto mettere a dura prova il tuo vigore fisico, ma proprio per questo motivo, è importante che tu cominci a ricercare un po’ di quiete fin dal pomeriggio di oggi. Ricorda, non c’è nulla che possa turbare la tua posizione lavorativa, sei tenace più di chiunque altro.

Oroscopo dell’Acquario

Cara Acquario, so quanto tu apprezzi la trasparenza e la linearità, ma questo periodo potrebbe sembrarti un poco confuso. Alcuni individui potrebbero non essere in grado di comprendere adeguatamente la tua prospettiva. Inoltre, l’attuale transito lunare peculiare potrebbe portare un po’ di agitazione. Quindi, avviso: tra oggi pomeriggio e stasera, evita di metterti in conflitto con qualcuno o di finire involontariamente nel centro di una discussione accesa.

Oroscopo dei Pesci

Amici del segno dei Pesci, indubbiamente novembre ha scattato con una certa dose di preoccupazione. Tuttavia, voi non perdete la speranza, perché andando verso la metà del mese le cose sembreranno migliorare. È un periodo di riflessione e di pianificazione, perciò entro febbraio del prossimo anno dovreste portare a termine un importante progetto. Mi sembra di intravedere oggi un’opportunità di riscatto, ma mantenete uno sguardo attento sulle vostre finanze, per evitare spese sbagliate. Mercurio, in posizione sfavorevole, potrebbe infatti influenzare negativamente il vostro bilancio. Infine, c’è una possibilità di rivedere accordi e contratti, probabilmente entro la fine del mese.

