La passione continua ad essere il filo conduttore di questa edizione del Grande Fratello. Javier ne è stato un protagonista assoluto, nonostante per lui il tutto si sia concluso con un nulla di fatto. La delusione dovuta al rifiuto di Shaila Gatta, a cui è seguito il suo avvicinamento improvviso a Lorenzo Spolverato, è stato soltanto uno dei tasselli della sua intricata storia nella casa.

Il gieffino ha scelto di farsi da parte con molta dignità e continua a conquistare i consensi del pubblico a casa proprio grazie al suo comportamento ineccepibile. Una volta accantonata questa parentesi tuttavia, c’è ancora chi spera che l’amore possa arrivare anche per lui tra le mura più spiate d’Italia. Nelle ultime ore una particolare scena è stata notata dall’attentissimo popolo del web. Le speranze, forse, non sono ancora finite.

Javier vicino a Mariavittoria, ma non è amore

Javier è uno dei più apprezzati della casa, eppure per lui la scintilla dei sentimenti sembra non riuscire a scoccare. Nei giorni precedenti uno speciale avvicinamento era avvenuto con Mariavittoria. Mentre Tommaso, al quale la ragazza era particolarmente legata, trascorreva le sue giornate nel Gran Hermano spagnolo, il pallavolista è stato molto tempo al suo fianco.

I due si sono ritrovati a scherzare e scambiarsi gesti affettuosi, tanto da lasciar sperare nella nascita di una nuova love story. Eppure il chiarimento, almeno per il momento, è arrivato. Javier ha specificato di ritenerla soltanto un’amica, proprio come la stessa dottoressa aveva confermato. Ma non tutto è perduto. Nel corso dell’undicesima puntata in effetti, durante un videomessaggio a sorpresa, il padre del concorrente lo aveva invitato a puntare l’attenzione sul Brasile. Un chiaro riferimento ad Helena, che però fino ad ora non era ancora stata nei suoi pensieri.

Helena cattura l’attenzione di Javier: lo sguardo non convince

Che Helena Prestes sia una splendida donna è innegabile e che il suo fascino travolga molti degli inquilini del GF è evidente. Eppure per Javier la modella è stata soltanto un’amica, nonostante l’avvertimento del padre. Anche dopo la frase in codice, il gieffino aveva ribadito di non essere interessato a lei. La bellezza della coinquilina però, sembra questa volta averlo lasciato letteralmente senza fiato, come alcuni utenti del web hanno notato.

Nel video è possibile vedere una scena tratta dai preparativi per la dodicesima puntata, durante i quali Javier sedeva sul letto in attesa di cambiarsi. Davanti a lui, una scintillante Helena fasciata in abito da sera con ampio spacco si guarda allo specchio, chiedendo: “Come sto?”. Difficile non notare lo sguardo del concorrente, che osserva le curve della ragazza continuando ad ammirarla mentre lei gli passa davanti sfilando e va via.

A condire il tutto un sorrisetto compiaciuto, che ha portato il web a commentare divertito. “Guardando l’espressione di Javier mi sa che stai bene”, ha scherzato qualcuno. Che Javier stia iniziando a subire lo charme della brasiliana, proprio come il padre auspicava? Solo il tempo darà una risposta.