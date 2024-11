Le tematiche romantiche continuano a tenere banco nel corso della diciottesima edizione del Grande Fratello. Un particolare movimento nelle dinamiche è stato provocato nell’ultima settimana dalla partenza improvvisa di Tommaso Franchi per il Gran Hermano spagnolo. L’idraulico è stato inviato nel reality show con l’obiettivo di incontrare la sua Maica, con la quale sembrava aver instaurato un feeling speciale.

Uno spostamento che è costato parecchio rammarico a Mariavittoria, con cui negli ultimi tempi il gieffino aveva creato un rapporto altrettanto intenso. Se la permanenza in Spagna si è rivelata poco fruttuosa per il ragazzo, finito nel mirino delle critiche per il suo comportamento, per la dottoressa la sua mancanza non si è fatta più di tanto sentire. La Minghetti si è avvicinata molto a Javier Martinez e la loro nuova unione ha sollevato molti dubbi: cosa sta accadendo davvero tra i due?

Mariavittoria e Javier tolgono ogni dubbio: “Siamo…”

Dopo la partenza di Tommaso, Mariavittoria si è trovata più volte a riflettere sulla sua mancanza, ma allo stesso tempo non ha sofferto molto grazie ad una nuova connessione speciale. La dottoressa ha scoperto una vicinanza inaspettata con Javier, con il quale ha trascorso molto tempo tra chiacchiere e scambi di gesti affettuosi.

I loro abbracci e la loro intesa hanno fatto pensare alla possibilità che stia nascendo del tenero tra i due, ma nelle ultime ore i ragazzi hanno affrontato la questione senza mezzi termini. Durante una conversazione a letto con alcuni dei coinquilini, Javier ci ha tenuto a chiarire di capire in fretta quando prova un interesse particolare per una ragazza. Come lui stesso ha affermato, non sarebbe questo il caso, dato che vede Mariavittoria semplicemente come un’amica. La conferma del rapporto arriva anche dalla stessa gieffina, che replica di ritenerlo “come un fratello”.

Entrambi dunque, hanno dichiarato che si tratta di un sentimento puro e senza alcun futuro amoroso, eppure per Alfonso e Luca le possibilità potrebbero ancora essere aperte. La tensione è stata poi smorzata dalla battuta di Javier, che ha invitato scherzosamente l’amica a dormire con lui. Che l’ironia nasconda una punta di verità?

Momenti di tensione tra Javier e Mariavittoria: le prime incomprensioni

Tutto tra Mariavittoria e Javier sembra andare per il meglio, ma qualcosa ha turbato l’animo della ragazza che ha avuto un momento di confronto piuttosto teso con lui. Il motivo è stata la lettura di un comunicato ufficiale insieme a Javier ed Helena, durante il quale a parere del pallavolista lei si sarebbe sentita a disagio a causa della sua insicurezza.

Guardandosi negli occhi i due ragazzi hanno cercato un chiarimento in merito, abbracciandosi una volta che la vicenda è stata chiarita. “La prima litigata da amichetti”, ha sottolineato infine la gieffina dando il cinque al coinquilino. L’affetto dunque, almeno per il momento, sembra essere più forte di ogni incomprensione.