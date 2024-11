Una volta terminata la loro esperienza a Temptation Island, Mirco e Giulia hanno deciso di lasciarsi. Lui ha iniziato una storia con l’ex tentatrice Alessia, mentre lei è uscita da single, ma poi ha iniziato una frequentazione con un ragazzo, che pare fosse un amico molto stretto del suo ex chiamato Andrea Piteo. Una volta venuta a galla la faccenda, Mirco e Andrea pare abbiano sfiorato la rissa. A intervenire sulla faccenda è stato direttamente il nuovo compagno di Giulia, che ha rilasciato un’intervista per Fanpage.

Andrea Piteo svela cosa è accaduto davvero con Mirco Rossi nello spogliatoio

Mirco Rossi e Andrea Piteo hanno davvero avuto uno scontro fisico a causa di Giulia Duranti? Questa voci è circolata in rete in questi giorni, con tanto di indiscrezioni piuttosto incresciose inerenti una rissa avvenuta all’interno di uno spogliatoio tra i due, ormai ex, amici. A quanto pare, però, le cose non sarebbero andate esattamente in questo modo.

Andrea, in una recente intervista, ha chiarito dapprima di non essere un vero amico di Mirco. I due si conoscono da diverso tempo in quanto giocano nella stessa squadra di calcio. Ad ogni modo, non si può certamente dire che tra di loro ci sia un rapporto di amicizia profondo come, invece, era trapelato in questi giorni.

Successivamente, poi, il giovane ha chiarito quanto sarebbe accaduto nello spogliatoio tra i due. A tal riguardo, ha detto che Mirco sarebbe entrato alterato senza neppure salutare e si sarebbe diretto con fare minaccioso contro di lui dopo aver appreso del suo flirt con Giulia. Tra i due, però, pare ci siano stati solo dei grossi spintoni, poi sono intervenuti gli altri giocatori per placare la situazione.

Andrea difende Giulia: quando sarebbe nata la loro storia

Andrea, poi, ha anche fatto dei chiarimenti in merito al rapporto con Giulia. A tal proposito, ha specificato che i due abbiano iniziato a frequentarsi solo una volta conclusa l’esperienza della giovane e del suo ex a Temptation Island. Il ragazzo, quindi, ha smentito le insinuazioni che sono state fatte in questi giorni secondo le quali Giulia avrebbe tradito il suo fidanzato già da prima del programma. Al momento, però, questa versione dei fatti non è stata confermata da parte di Mirco, quindi, non resta che attendere per vedere se ci saranno nuovi sviluppi.