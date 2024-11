Federica Petagna e Alfonso D’Apice hanno avuto un nuovo confronto al Grande Fratello dopo quello avvenuto ieri. In queste ore, infatti, i due concorrenti si sono lasciati andare ad una chiacchierata con le Non è la Rai in cui hanno fatto emergere delle faccende piuttosto interessanti. Ad un certo punto, la ragazza ha messo spalle al muro il suo coinquilino ponendo l’accento sul fatto che lui non sarebbe stato del tutto sincero, specie in relazione a quanto accaduto dopo Temptation Island.

Federica inchioda Alfonso al GF, il ragazzo ha mentito?

Federica e Alfonso stanno approfittando della convivenza all’interno della casa del GF per parlare un po’ di tutto quello che gli è successo e di cosa potrebbe riservare loro il futuro. La Petagna è stata alquanto categorica nel dire di credere che non ci sarà una riconciliazione con il suo ex. Malgrado questo, però, è apparsa contenta che anche lui sia entrato in casa. Questo, ovviamente, un po’ la spaventa. Tornare a vivere sotto lo stesso tetto, infatti, potrebbe condurre entrambi a ripensare al passato e, di conseguenza a far riaffiorare certi ricordi.

Ad un certo punto della conversazione, poi, Federica ha messo un po’ con le spalle al muro il suo ex. Nello specifico, ha detto che lei è andata avanti instaurando una semplice conoscenza con l’ex tentatore Stefano Tediosi, ma anche Alfonso, in realtà, lo ha fatto, ma non lo ha confessato. Federica, infatti, ha detto di essere a conoscenza del fatto che anche lui si stia rifacendo una vita dopo la rottura con lei. Ebbene, dinanzi queste parole, Alfonso è stato piuttosto vago e misterioso. Invece di negare categoricamente tutto, infatti, si è limitato di sentirsi completamente libero in questo momento.

La Petagna ancora innamorata del suo ex?

Durante il confronto, poi, non hanno potuto non intervenire le due ex di Non è la Rai. Specie Pamela Petrarolo ha confessato di essere convinta che questa esperienza possa dare ai due l’opportunità di chiarire delle faccende in sospeso. La donna ha anche rivelato di apprezzarli moltissimo come coppia, quindi spera in un loro ricongiungimento.

Su questo tema, però, Federica è stata alquanto lapidaria ed ha ammesso di non voler tornare indietro sui suoi passi. Alfonso, invece, ha dichiarato di credere che, in realtà, la Petagna sia ancora innamorata di lui, ma in una forma diversa rispetto al passato. Non resta che attendere, dunque, per vedere come evolverà la cosa tra di loro.