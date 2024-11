Nella casa del Grande Fratello le sorprese non finiscono mai. Lo ha dimostrato ancora una volta l’undicesima puntata, durante la quale è arrivato il momento di assistere ad un attesissimo nuovo ingresso. I fan di Temptation Island hanno anche quest’anno la possibilità di continuare a seguire una delle coppie, quella formata da Federica Petagna ed Alfonso D’Apice.

Dopo l’ingresso della ragazza infatti, è arrivato il turno dell’ex fidanzato, che nella giornata di ieri è diventato un concorrente del reality show a tutti gli effetti. I due si sono salutati in modo molto sereno dopo una brusca separazione, ma è chiaro che le dinamiche tra loro sono tutt’altro che risolte. Federica tuttavia, si è confrontata con le amiche e si è lasciata sfuggire quella che appare come una decisione assolutamente definitiva.

Alfonso D’Apice nella casa del GF: pace ritrovata tra gli ex?

Erano legati da ben 8 anni di fidanzamento, ma Federica e Alfonso si sono allontanati dopo Temptation Island per decisione di lei. La ragazza sembrava ormai felice di riprendersi la sua vita ed ha cominciato proprio con il grande passo del Grande Fratello. La sua avventura da single però, ha subìto inevitabilmente una sterzata con l’ingresso dell’ex compagno. I due si sono abbracciati e sorrisi, pertanto è stato difficile comprendere durante la puntata quali fossero le reali sensazioni della Petagna in merito.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Nelle ultime ore la ragazza si è confidata con Lorenzo, affermando di essere contenta e piacevolmente stupita di aver trovato D’Apice molto sereno. Il rapporto tra loro sembra ora essere caratterizzato da grande stima reciproca, ma Alfonso dà tutti i segnali di un interesse a riconquistarla. Proprio questo clima, per quanto ancora precario, l’ha portata a trovarsi di fronte ad una domanda ben chiara. Ci sarà un futuro per loro?

Federica è convinta: nella sua testa c’è Stefano

É bastato poco tempo agli inquilini per comprendere quanto Alfonso D’Apice sia ancora profondamente innamorato di Federica. La sua permanenza nella casa dunque, con tutta probabilità è mirata a ristabilire un legame con lei, ma la ragazza sembra ormai determinata nella sua scelta. Per quanto sia ancora dispiaciuta di essere la responsabile del loro allontanamento, la Petagna è convinta che la relazione non abbia margini di miglioramento.

Per lei quindi è arrivato il pericoloso punto di non ritorno, o almeno questo è ciò che sente attualmente. Ma c’è qualcuno che occupa la sua mente e la distoglie da una possibile riappacificazione? Sicuramente sì, come lei stessa ha confermato rispondendo alla domanda di Shaila. La gieffina pensa ancora a Stefano Tediosi, il tentatore con cui ha avviato una breve frequentazione dopo Temptation Island. E sarà proprio lui il terzo fattore che porterà nuovo scompiglio, considerando che il suo ingresso nella casa di lunedì prossimo è ormai pressoché dato per certo.