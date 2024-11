Come già ampiamente paventato e anticipato, nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello c’è stato l’ingresso nella casa di Alfonso D’Apice, ex di Federica Petagna. Il ragazzo è entrato a far parte dello staff del reality show in qualità di concorrente a tutti gli effetti. La sua ex non è rimasta particolarmente sorpresa, in quanto era una cosa che già si aspettava, o di cui probabilmente era già a conoscenza. Ad ogni modo, pare che presto ci sarà anche un altro ingresso, ovvero, quello di Stefano Tediosi.

Stefano Tediosi pronto ad entrare al GF? Cosa si vocifera

Alla fine, Alfonso Signorini ci è riuscito a ricreare un nuovo triangolo amoroso nella casa del Grande Fratello proveniente direttamente da Temptation Island. Basti pensare che la scorsa edizione si è basata quasi totalmente su questo, pertanto, ci si potrebbe aspettare che anche quest’anno le cose andranno in questo modo.

Dopo l’ingresso di Federica Petagna, infatti, è seguito, a distanza di una sola settimana, anche quello di Alfonso D’Apice. Nella puntata di ieri sera i due hanno avuto un primo confronto ma, probabilmente, ne seguiranno anche molti altri. Ad ogni modo, c’è da dire che presto potrebbe esserci anche un’altra novità, ovvero, l’ingresso dell’ex tentatore Stefano Tediosi. Sul web circola questa voce e pare che il tutto dovrebbe verificarsi proprio a distanza di un’altra settimana, ovvero, nella puntata di lunedì 11 novembre.

La reazione di Stefano agli ultimi avvenimenti al GF

Al momento, però, non vi è una conferma ufficiale di tutto ciò, ma la cosa non è affatto improbabile, anzi. Se anche Stefano non dovesse entrare come concorrente ufficiale, sicuramente sarà coinvolto per avere un confronto con Federica, dato che la frequentazione tra i due pare sia giunta al termine proprio perché lui non ha accolto di buon grado il suo ingresso nella casa del GF.

In ogni caso, per il momento Stefano non ha minimamente proferito parola su tutta la faccenda. Il ragazzo, infatti, non ha mai commentato né l’ingresso nella casa di Federica né, tanto meno, quello che è accaduto ieri con l’ingresso di Alfonso. Non resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno dei risvolti.