Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va da 4 all’8 novembre rivelano che ci saranno momenti molto concitati, soprattutto al Trono over. Anche al Classico, però, verranno prese delle decisioni importanti e inaspettate. Inoltre, tornerà la sfilata delle donne. Ecco cosa succederà.

Spoiler Trono Over UeD: novità per Gemma, Barbara fa una scenata, nuova sfilata

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne vedremo che ci saranno diversi colpi di scena. Gemma Galgani continuerà ad uscire con Fabio, e i due si troveranno decisamente bene. In studio, infatti, entrambi racconteranno di aver trascorso una serata insieme facendo una cena a base di ostriche. La dama torinese apparirà su di giri, sta di fatto che in studio ballerà anche una Lambada con il cavaliere.

Momenti decisamente più concitati, invece, per Barbara De Santi. La donna continuerà ad uscire con un cavaliere venuto per lei in questi giorni e tra di loro ci saranno dei baci. Malgrado questo, però, lui ammetterà di voler uscire anche con altre donne, cosa che manderà in bestia la De Santi. La donna, infatti, darà di matto e minaccerà anche di voler abbandonare il programma. Alessio Pili Stella uscirà con Prasanna e con Margherita, ma con quest’ultima non ci sarà un prosieguo. In studio, poi, ci sarà una nuova sfilata delle donne, aperta e presentata sempre da Tony Renda. A trionfare, in questa circostanza, sarà Sabrina.

Colpi di scena al Trono Classico di Uomini e Donne

Passando alle dinamiche del Trono Classico, invece, ci saranno dei risvolti interessanti per Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. Amal tornerà in studio per quest’ultimo, sta di fatto che i due usciranno anche insieme. Alla fine, però, sorgeranno dei problemi. A complicare ulteriormente le cose, poi, sarà anche un’esterna tra Michele e Amal. Questo infastidirò molto Pecorelli, al punto da decidere di eliminare definitivamente Amal. La ragazza, dunque, rimarrà esclusivamente per Michele.

Francesca Sorrentino, invece, uscirà con Francesco, un corteggiatore venuto da poco. Paolo si mostrerà particolarmente deluso dal comportamento della tronista, ma non darà luogo a nessuna reazione particolarmente rilevante. Armando Incarnato, dal canto suo, continuerà ad essere assente, mentre di Mario Cusitore non si parlerà.