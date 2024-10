Erano quasi due mesi che l’ex dama di Uomini e Donne Roberta Di Padua non appariva più sui social dal suo account ufficiale di Instagram che gestisce da otto anni. In un primo momento si era appoggiata su quello del fidanzato Alessandro Vicinanza, successivamente, poi, da un po’ di settimane, aveva creato un profilo provvisorio nel quale era tornata ad interagire con i suoi fan. Ebbene, a quanto pare, adesso l’incubo è finito. Ecco cosa ha rivelato la donna.

Il lieto annuncio di Roberta Di Padua sul suo profilo Instagram

Roberta Di Padua quest’oggi è finalmente riapparsa sul suo profilo Instagram. La donna ha pubblicato prima una foto, in cui si è mostrata raggiante e sorridente, ed ha aggiunto una breve didascalia. Nello specifico, ha detto che negli anni sono state tante le persone che hanno provato a buttarla a terra, ma non ci sono mai riuscite. Lei, infatti, si rialza sempre, proprio come fanno le onde del mare.

Stando a quanto emerso, dunque, sembrerebbe che qualcuno di molto abile le abbia hackerato il profilo rischiando di farglielo perdere definitivamente. Per fortuna, però, grazie al supporto di alcuni specialisti in materia, la donna è riuscita a recuperare tutto alla perfezione, cosa di cui è estremamente felice. Proprio per tale motivo, ha deciso di registrare delle Instagram Stories in cui esternare tutta la sua contentezza.

Roberta ha in serbo una sorpresa per i fan

Rivolgendosi ai suoi fan, infatti, Roberta ha ammesso di aver passato un periodo molto buio, soprattutto perché ha lavorato tanto negli anni per far crescere la sua pagina ufficiale e per crearsi una community così bella ed affettuosa come quella. Ad ogni modo, la donna ha spiegato anche di non avere intenzione di chiudere l’altro account provvisorio, per due motivi. Il primo risiede nel fatto che, ove mai dovesse ricapitarle di perdere quello principale, almeno avrebbe l’altro account di riserva. In secondo luogo, poi, ha ammesso di avere intenzione di creare dei contenuti diversi sull’altro profilo. Non resta che attendere per vedere cosa la donna ha in serbo per i suoi tantissimi fan.