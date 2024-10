A distanza di alcuni giorni dalla messa in onda della scorsa puntata del Grande Fratello, Helena Prestes e Shaila Gatta hanno finalmente avuto anche loro un confronto. Dopo il chiarimento tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, è arrivato anche quello tra le due donne. Anche in questo caso è accaduto qualcosa di assolutamente inaspettato.

Il confronto tra Shaila ed Helena: cosa si sono dette al GF

Non avendo avuto ancora modo di andare a parlare con Helena Prestes di quanto accaduto con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ha deciso di approfittare di un momento di calma per raggiungere la coinquilina e avere un chiarimento con lei. La ballerina ha esordito dicendo di essere dispiaciuta, tuttavia, non poteva continuare a fare finta di nulla. Per diverso tempo ha provato a reprimere i sentimenti nutriti nei confronti di Lorenzo, ma adesso non ce l’ha più fatta, quindi, ha deciso di seguire il suo cuore e lasciarsi andare.

Helena non ha potuto biasimarla, tuttavia, ci ha tenuto a ribadire che, per come è fatta lei caratterialmente, necessita ancora di un po’ di tempo per metabolizzare. La sua non è cattiveria, ma semplicemente necessità di ingoiare l’amaro boccone e andare avanti. Dinanzi queste parole, la ballerina ha detto di star male nel vedere Helena soffrire. Quest’ultima, però, ha subito bloccato la sua compagna d’avventura dicendo che non stare male, ma di necessitare solamente dei suoi spazi e dei suoi tempi.

La confessione inattesa della Gatta su Lorenzo Spolverato

Ad un certo punto del confronto, poi, Helena non ha potuto fare a meno di chiedere una curiosità alla sua interlocutrice. Nello specifico, la Prestes ha domandato a Shaila Gatta se si senta innamorata di Lorenzo. Ebbene, a tal proposito, la ragazza ha replicato dicendo di credere di sì. Quando lo vede, infatti, le batte forte il cuore, quindi, sospetta proprio di nutrire qualcosa di forte per il coinquilino.

Shaila, dunque, ha confessato di essere innamorata di Lorenzo e, dinanzi queste parole, Helena non ha potuto fare a meno di restare in silenzio. Al termine del confronto, poi, la Gatta ha chiosato dicendo che non smetterà di avvicinarsi ad Helena, anche se lei dovesse rifiutarla, in quanto ci tiene davvero molto al loro rapporto.