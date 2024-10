La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con l’esterna che c’è stata tra Gemma Galgani e Fabio, il nuovo cavaliere venuto a corteggiarla. A seguire, poi, si è parlato di Mario Cusitore, Morena e Margherita ed è scoppiato il caos. Ecco cosa è successo.

Gemma Galgani felice con Fabio a Uomini e Donne

Gemma Galgani sta frequentando il nuovo cavaliere Fabio. Le cose tra i due stanno andando per il verso giusto, sta di fatto che entrambi sono apparsi entusiasti della conoscenza, soprattutto Gemma. La donna ha notato alcuni comportamenti molto gentili da parte del cavaliere e diverse attenzioni che lui ha avuto nei suoi riguardi, cosa che l’ha resa molto felice. Anche gli opinionisti hanno notato che lo sguardo della donna fosse particolarmente raggiante, come non succedeva da tempo. Insomma, al momento ci sono tutti i presupposti affinché questa storia decolli, sarà davvero così? Staremo a vedere.

Mario Cusitore sotto attacco: caos dopo le confessioni bollenti

Successivamente, poi, nella puntata di oggi di UeD si è passati a Mario Ciusitore, Margherita e Morena. La prima a parlare è stata Margherita. Le cose tra i due non stanno andando nel migliore dei modi, malgrado abbiano avuto dei rapporti intimi. Ad ammetterlo è stata direttamente la ragazza che, messa alle strette, ha deciso di confessare la verità. Mario, però, è andato a letto anche con Morena, pertanto, tra i tre si è venuta a creare una situazione molto imbarazzante. Cusitore, per cercare di “giustificarsi” ha detto che lui, in quanto “uomo”, è “cacciatore”, quindi ha deciso di andare a letto con entrambe. Dinanzi queste parole Tina Cipollari gli ha dato dello squallido.

In seguito, poi, Mario ha ammesso che, oltre all’attrazione fisica, non sente nulla nei riguardi delle due ragazze in quanto, quando ci è uscito, non sapeva neppure di che parlare insieme a loro. Gianni Sperti, allora, ha preso la parola per attaccarlo e dirgli che, se questi erano i presupposti, si sarebbe dovuto fermare prima di andare a letto con entrambe. Lo studio è scoppiato in un applauso. Alla luce di tutto questo, Morena si è detta un po’ basita in quanto credeva di piacere tanto a Mario. Ad intervenire sulla faccenda è stata anche Gemma Galgani la quale ha demolito Mario dicendogli di essere una persona davvero priva di sentimenti, che sta dando una pessima immagine della figura maschile. In virtù di questo, la donna si dissocia completamente dalle sue dichiarazioni, tutti sono apparsi d’accordo e il cavaliere non ha potuto fare a meno di tornare a posto con fare dimesso.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Per Mario non è scattato qualcosa in più con Margherita e Morena!#UominieDonne pic.twitter.com/feLDCWJQ7d — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 30, 2024

Barbara De Santi liquida tutti i cavalieri

L’ultimo blocco della puntata, poi, è stato dedicato a Barbara De Santi, la quale stava conoscendo Gabriele e Alessandro. Con il primo la conoscenza è stata interrotta in quanto non è scattato nulla tra di loro. Anche con l’altro cavaliere, però, non c’è stato alcuno sviluppo. Barbara ha deciso di tenerlo pur non essendo attratta da lui fisicamente, però, si è voluta dare una chance. Purtroppo, però, le cose non sono decollate così ha deciso di interrompere anche con lui. In studio, poi, è arrivato un altro signore a conoscere la dama di nome Michele, ma stavolta ha deciso di seguire l’istinto ed eliminarlo.