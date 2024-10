Paramount+ arricchisce il suo catalogo a novembre con una serie di nuove uscite, che spaziano tra commedie, documentari, serie iconiche e film thriller. Ecco tutti i contenuti disponibili e le date di uscita.

Paramount+ tutte le novità di novembre 2024

Vita da Carlo 3 – disponibile dal 16 novembre

La terza stagione di Vita da Carlo vede Carlo Verdone tornare nei panni di sé stesso in una serie che mescola ironia e realtà. In questa nuova stagione, Verdone si trova a dirigere artisticamente il Festival di Sanremo, sfruttando la sua conoscenza della musica e la passione per il mondo dello spettacolo. Con una partecipazione stellare di nomi della musica e dello spettacolo italiano, come Gianna Nannini, Zucchero e Gianni Morandi, la serie è prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis e vede Verdone sia come protagonista sia come regista, affiancato da Valerio Vestoso.

Amici per caso – disponibile dall’8 novembre

Amici per Caso è una commedia frizzante che segue le vicende di Pietro, un tifoso della Roma lasciato dalla fidanzata, e Omero, un ragazzo gay abbandonato dal compagno. Per un fortuito equivoco, i due finiscono per convivere, dando vita a una serie di situazioni divertenti. Nel cast figurano Rocco Fasano e Beatrice Bruschi, con una colonna sonora che include un brano inedito di Jean Michel Byron, frontman dei Toto. Il film è stato premiato come Miglior Commedia al Comedy Film Fest.

Landman stagione 1 – disponibile dal 18 novembre

Basata sul popolare podcast Boomtown, Landman porta gli spettatori nelle città petrolifere del Texas occidentale. La serie racconta le avventure di uomini che cercano fortuna nell’industria petrolifera, in un mondo in cui ricchezza e pericoli si intrecciano e influenzano il clima, l’economia e la geopolitica. Tra i produttori figurano Taylor Sheridan e David Glasser, mentre Paramount Global Content Distribution cura la distribuzione.

Air Force One Down – disponibile dall’8 novembre

Diretto da James Bamford, Air Force One Down è un film thriller che segue un agente dei Servizi Segreti al suo primo incarico sulla Air Force One. Quando un gruppo di terroristi dirotta l’aereo con a bordo il presidente, l’agente deve affrontare una lotta per la sopravvivenza e per salvare il capo di Stato. Nel cast Katherine McNamara, Ian Bohen e Dascha Polanco.

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles – i racconti delle Tartarughe Ninja stagione 1b – disponibile dall’8 novembre

Dalla serie animata Tartarughe Ninja: Caos Mutante, Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles segue le avventure dei celebri Leo, Raph, Donnie e Mikey, alle prese con nuovi nemici e sfide. I quattro eroi si ritrovano a difendere New York e a gestire la vita da adolescenti. Prodotta da Chris Yost e Alan Wan, la serie è supervisionata per Nickelodeon da Claudia Spinelli e Nikki Price.

Ray Donovan stagioni 1-7 – S1-4 disponibile dal 1° novembre e S5-7 dall’8 novembre

L’intera serie Ray Donovan, con Lieb Schreiber nel ruolo dell’esperto “fixer” di Los Angeles, sarà disponibile su Paramount+ con tutte le stagioni. Ray, abile nel risolvere i problemi dei suoi facoltosi clienti, deve affrontare anche i suoi drammi personali, specialmente quando suo padre, con cui ha un rapporto difficile, torna inaspettatamente nella sua vita. Questa serie iconica di Showtime è una delle più amate del suo catalogo.

Il Caso Carretta – disponibile dal 25 novembre

Questo documentario racconta la misteriosa scomparsa della famiglia Carretta e il lungo processo di indagine che ha portato alla confessione del fratello maggiore Ferdinando. Una storia che ha sconvolto l’Italia, ricostruita attraverso testimonianze e materiale d’archivio.

Larger Than Life: L’Ascesa delle Boy Band – Disponibile dal 13 novembre

Prodotto da MTV Entertainment Studios e Gunpowder & Sky, questo documentario esplora l’evoluzione delle boy band, dai Beatles al fenomeno del K-pop. Un viaggio emozionante tra i gruppi che hanno segnato la cultura pop, con racconti diretti degli stessi artisti e manager. Ospiti del documentario sono icone come AJ McLean, Lance Bass e membri dei SEVENTEEN.

EMAs 2024 – diretta il 10 novembre

Paramount+ trasmetterà in diretta la cerimonia degli MTV EMAs 2024 da Manchester, con la conduzione di Rita Ora. In Italia, l’evento sarà commentato da Jody Cecchetto e Shade e sarà disponibile in lingua originale su vari canali Sky e in streaming su NOW.

Film classici di Carlo Verdone e altri titoli

In occasione dell’uscita di Vita da Carlo 3, Paramount+ arricchisce il catalogo con alcuni iconici film di Verdone, tra cui Borotalco, Acqua e sapone e Viaggi di nozze. Saranno inoltre disponibili titoli recenti con i protagonisti della serie come Caccia al tesoro e Mamma o papà?, per un’offerta che omaggia il cinema italiano.

Infine, Paramount+ ha annunciato il cast di The Agency, thriller politico-spionistico attualmente in produzione a Londra. Accanto a Michael Fassbender, protagonisti della serie sono attori di calibro come Jeffrey Wright e Richard Gere, con la produzione esecutiva di George Clooney e Grant Heslov.