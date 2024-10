Altro momento colmo di passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato all’interno della casa del Grande Fratello. In queste ore, infatti, i due ragazzi si sono lasciati travolgere dalla passione chiusi all’interno del magazzino della casa. Tra i due ci sono stati degli scambi di effusioni davvero bollenti.

Cosa è successo nel magazzino del GF tra Shaila e Lorenzo

La passione sta letteralmente travolgendo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello. Dopo tutto quello che è successo tra di loro al Gran Hermano, i due si stanno lasciando andare anche nella casa in Italia. In queste ore, infatti, hanno deciso di chiudersi per un po’ di tempo all’interno del magazzino, in modo da trascorrere qualche momento in intimità.

Ebbene, le telecamere hanno immortalato baci bollenti, effusioni romantiche e anche toccatine piuttosto spinte. Ad un certo punto, infatti, Shaila si è avvicinata al coinquilino e gli ha messo una mano sulle parti intime. Sul web, ovviamente, in men che non si dica è scattata l’ilarità. In tanti, infatti, hanno ironizzato sul fatto che la concorrente volesse “tastare” il suo compagno d’avventura per vedere se fosse messo così bene come Javier Martinez.

Le confessioni bollenti tra Spolverato e la Gatta

Ad ogni modo, Shaila e Lorenzo si sono lasciati andare anche a delle confessioni piuttosto bollenti. Il ragazzo, con una voce molto sensuale, ha detto alla sua coinquilina che le cose stanno diventando davvero un “casino”, ma lei è il “suo casino”, quindi, è felice così. Il ragazzo, inoltre, ha anche aggiunto di non dare alcuna importanza alle nomination. Gli altri coinquilini possono nominarli e il pubblico può farli uscire entrambi, lui sarebbe ugualmente contento.

Della stessa opinione è stata anche Shaila Gatta. Anche la ballerina, infatti, ha replicato dicendo di essere contentissima di aver incontrato un uomo come Lorenzo e, al momento, non vuole altro che viversi questo rapporto. Anche lei non dà alcun tipo di peso alle nomination e all’eliminazione. Sarà davvero così?