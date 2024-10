Nella casa del Grande Fratello gli equilibri stanno cambiando. Il ritorno nel programma di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, con tutto quello che è successo, ha contribuito a far cambiare alcune dinamiche e, soprattutto, alcuni legami. In particolar modo, ad aver risentito degli ultimi accadimenti pare sia stata l’amicizia tra Amanda Lecciso e Lorenzo.

Il confronto tra Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato al GF

In queste ore, Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato hanno avuto un confronto nella casa del Grande Fratello. La donna è andata dal suo coinquilino per parlare di alcune cose che sono accadute durante la scorsa puntata del GF. Nello specifico, Amanda non ha apprezzato alcune uscite di Shaila nei suoi riguardi e ne ha parlato con Lorenzo. Quest’ultimo non ha esitato a difendere la Gatta dichiarando che il suo fosse solo un modo scherzoso di esternare i suoi punti di vista.

Amanda, però, non ha molto apprezzato questo schierarsi da parte di Lorenzo. Il ragazzo, in fondo, non sa esattamente cosa sia accaduto tra le due donne, pertanto, prendere le difese di Shaila in maniera così netta, senza lasciare neppure il beneficio del dubbio, non sembra essere stata una mossa corretta secondo la sorella della nota showgirl.

Lo sfogo della Lecciso dopo il confronto con Spolverato

Successivamente, infatti, Amanda si è recata dalle Non è la Rai per sfogarsi e per esternare il suo malumore a riguardo. La donna ha ammesso che si aspettava un comportamento differente da parte di Lorenzo. I due, in fondo, erano amici, ma da quando lui ha iniziato una relazione con Shaila, lo trova decisamente cambiato, e questa cosa le dispiace molto.

Le sue coinquiline sono apparse d’accordo con Amanda. Pamela Petrarolo, ad esempio, ha detto di essere convinta che, d’ora in avanti, Lorenzo difenderà sempre Shaila, a prescindere che abbia ragione o torto. Alla conversazione era presente anche Mariavittoria Minghetti, che non ha esitato a scagliarsi contro Shaila accusandola di incidere sul cambio di comportamento di Lorenzo. Insomma, cosa succederà adesso tra il ragazzo e Amanda? La loro amicizia è compromessa o ci sarà un chiarimento?