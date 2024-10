La carovana di Pechino Express è pronta a ripartire per una nuova ed entusiasmante avventura, le cui riprese sono appena iniziate. Lo show Sky Original, prodotto da Banijay Italia, tornerà nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con un’edizione dal tema “Fino al tetto del mondo”. Questo viaggio vedrà nove coppie sfidarsi in una delle rotte più suggestive e impegnative di sempre, attraversando tre paesi diversi e spingendosi fino alle imponenti vette dell’Himalaya.

Una rotta spettacolare: dalle Filippine al Nepal

L’itinerario di quest’anno promette emozioni straordinarie. I concorrenti partiranno dalle acque cristalline delle Filippine per poi attraversare il nord della Thailandia e raggiungere il Nepal, in un crescendo di difficoltà e scenari mozzafiato. Questa rotta consentirà ai partecipanti di sperimentare ambienti naturali e culturali unici, dai misteriosi altipiani e fitte giungle tropicali fino alle vette innevate dell’Himalaya, dove terminerà la loro avventura. Un percorso che parte dall’Oceano Pacifico per arrivare a uno dei paesi con la maggiore concentrazione di montagne sopra gli ottomila metri.

A condurre la gara ci sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca, ormai volto iconico di Pechino Express, accompagnato dall’inviato speciale Fru. Saranno loro a seguire i concorrenti in questo viaggio, scandito da sfide e prove che metteranno a dura prova il loro spirito d’adattamento e resistenza.

Il cast: nove coppie per un viaggio estremo

Le coppie selezionate per questa edizione sono pronte a mettersi in gioco. Troviamo:

Virna Toppi e Nicola Del Freo

Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba

Jey e Checco Lillo

Ivana Mrázová e Giaele De Donà

Jury Chechi e Antonio Rossi

Giulio Berruti e Nicolò Maltese

Nathalie Guetta e Vito Bucci

Dolcenera e Gigi Campanile

Samanta e Debora Togni

Il cast riunisce personaggi già noti e volti nuovi, con l’intento di offrire al pubblico un mix di esperienze, sorprese e storie personali che sapranno emozionare e coinvolgere.

Un’avventura che conquista i cuori

Secondo Antonella d’Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia, il ritorno di Pechino Express segna un nuovo inizio per un programma che è riuscito a conquistare un posto speciale nel cuore degli spettatori, grazie alle storie intense e alle meraviglie dei territori esplorati. “Ad accompagnare in questo nuovo viaggio le coppie in gara e il pubblico, l’amatissimo Costantino, capitano irrinunciabile della squadra di Pechino Express, e leader della spedizione anche in questa nuova rotta ‘fino al tetto del mondo’. A tutti loro e ai nostri partner di Banijay buon viaggio e buona avventura!”, ha dichiarato.

Con tutte le premesse di un’edizione indimenticabile, Pechino Express si conferma uno degli appuntamenti più attesi della prossima stagione televisiva, portando il pubblico a scoprire luoghi straordinari e culture affascinanti attraverso gli occhi dei concorrenti.