Tra le tante vicende amorose che hanno preso il sopravvento nella casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha avuto un ruolo importante che è passato poi in secondo piano. Gli inquilini continuano ad essere molto presi dalle congetture sul rapporto tra Shaila e Lorenzo, ormai da una settimana fuori dal reality show ma pronti a rientrare lunedì.

Soltanto qualche settimana prima però, si parlava della cantante intenta a vivere le sue pene d’amore a seguito del due di picche ricevuto da Giglio. Una dinamica che sembrava ormai accantonata, eppure il rapporto tra i due sembra ancora segnato da molto rancore. I fan hanno beccato un particolare momento che ha catturato nuovamente l’attenzione.

“Non mi avrà mai”, Jessica rifiuta il massaggio a Giglio

Il rapporto tra Jessica e Giglio era iniziato con una bella amicizia, che però aveva fatto sorgere nella gieffina pensieri più profondi. Molto attratta dal parrucchiere, si era dichiarata apertamente, fino a trovarsi in un confronto diretto in cui lui le ha chiarito la sua posizione. Il ragazzo non era interessato a conoscerla in un altro senso, togliendole così ogni speranza.

La distanza presa dalla Morlacchi si è intensificata poi a seguito dell’avvicinamento di Giglio con Yulia. Un clima molto teso si è respirato all’inizio, perlomeno fino a quando Jessica non si è rassegnata dando a lui dei consigli su come conquistare la coinquilina. Ma la delusione evidentemente non è mai stata superata. In un momento di relax sul divano, Amanda era intenta a massaggiare le spalle di Giglio ed ha invitato la cantante a fare lo stesso. “Ma non ci penso proprio. Non mi avrà mai”, ha risposto lei lasciandosi andare ad uno sfogo velato di ironia.

Jessica ancora ferita da Giglio? La frase toglie ogni dubbio

Se è vero che il tempo cura le ferite, per Jessica Morlacchi sembra ancora non essere abbastanza. Sono passate diverse settimane dal rifiuto di Giglio, ma la gieffina si dimostra piuttosto sofferente nonostante l’aria scherzosa. La sua amicizia con il parrucchiere non ha risentito di quanto accaduto, ma tutt’ora ne approfitta per lanciargli delle pesanti frecciatine. Il massaggio rifiutato è stato solo l’ennesima occasione per ribadire quanto la sua decisione l’abbia colpita.

“Mi ha messo subito sulla panchina, ma chi te se fila”, ha commentato mentre il ragazzo tentava di coinvolgerla in un abbraccio giocoso. Amanda non ha esitato nell’aggiungere il carico, sottolineando il fatto che lui l’abbia definita “sorellina”. “Friendzonata subito, sto maledetto”, ha proseguito Jessica, che ha ceduto a qualche bacio del compagno d’avventura per poi tornare a distanziarsi da lui.

Nonostante l’impegno nel mantenere buoni rapporti dunque, Jessica sembra ancora non averlo perdonato completamente. Che il suo cuore batta ancora per lui? L’allontanamento del parrucchiere da Yulia dopo l’incontro con l’ex Simone potrebbe portare ad interessanti sviluppi.