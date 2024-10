Inter – Juventus è l’incontro valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, stagione 2024-2025. Di seguito trovate tutte le informazioni su dove vedere Inter Juventus su DAZN e Sky.



Dove vedere Inter Juventus

La partita tra Inter e Juventus sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e in co-esclusiva su Sky il giorno 27 ottobre alle ore 18:00.



Dove vedere Inter Juventus in TV

Per vedere Inter – Juventus in TV con DAZN hai bisogno di Android TV o Apple TV, oppure di un Smart TV Sony, Samsung, Panasonic, Lg e Hisense. Tra i dispositivi supportati dall’app DAZN figurano anche Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Se non sei coperto né da fibra né da Wi-Fi, puoi guardare Inter – Juventus su ZONA DAZN e ZONA DAZN 2, canali 414 e 415 del digitale terrestre.

Dalla stagione 2023-2024 ZONA DAZN è disponibile anche su Sky ai canali 214, 215 (ZONA DAZN 2), 216 (ZONA DAZN 3), 217 (ZONA DAZN 4), 218 (ZONA DAZN 5) per chiunque scelga di abbonarsi a DAZN e guardare i contenuti dell’abbonamento sul satellite.

Per vedere la diretta TV di Inter – Juventus su Sky sintonizzati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202).

E se sei cliente Sky Q satellite, hai inoltre l’opportunità di seguire l’incontro di Serie A in 4K HDR.

Pochi minuti dopo la fine di Inter Juventus potrai rivedere tutti gli highlights della partita gratis sul sito di Sky Sport nella sezione dedicata agli incontri di Serie A disponibile a questo link anche per i non abbonati. Nel video degli highlights saranno mostrati i gol e le azioni più importanti di ogni match, con il commento dei telecronisti Sky.

Puoi vedere gli highlights di Inter Juventus anche su YouTube, collegandoti al canale ufficiale della Lega Calcio Serie A TIM (cliccando qui).

Dove vedere Inter Juventus in streaming

La diretta streaming di Inter Juventus sarà visibile su dazn.com, sull’app DAZN, su Sky GO e su NOW.

L’app DAZN è supportata sui dispositivi mobili Android (smartphone e tablet), iOS (iPhone e iPad) e sui Tablet Fire di Amazon. Sky GO è la piattaforma dedicata agli abbonati Sky, visibile da PC su skygo.sky.it e da mobile scaricando l’app gratuita per Android e iOS.

Se vuoi vedere Inter Juventus in streaming senza Sky puoi abbonarti a NOW, la piattaforma di streaming on demand che consente di guardare i contenuti Sky senza sottoscrivere un contratto direttamente con la pay TV inglese.

Programma Inter Juventus per la 9 giornata di Serie A 2024-2025

Vediamo quindi di fare un riepilogo di quando si gioca Inter vs Juventus: