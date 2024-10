Ieri, martedì 22 ottobre è andata in onda l’ultima puntata di questa seconda edizione dell’anno di Temptation Island. Filippo Bisciglia ha raccontato del falò di confronto tra Federica e Alfonso, ma non solo, si è scoperto anche l’epilogo, a distanza di un mese, tra tutte le coppie. Ebbene, proprio su quella sopracitata sono trapelate delle indiscrezioni degne di nota. Federica, infatti, pare che presto sbarcherà al Grande Fratello.

La segnalazione su Federica Petagna da Temptation Island al Grande Fratello

Federica e Alfonso avevano deciso di uscire da Temptation Island insieme, almeno questa era la volontà lasciata trapelare il occasione del loro falò di confronto. A distanza di un mese, però, la loro relazione è giunta al capolinea. A interrompere la storia pare sia stata la ragazza, che secondo Alfonso sarebbe apparsa subito distante e poco interessata al loro rapporto e molto di più ai social e al mondo dello spettacolo.

Ebbene, in queste ore è trapelata un’indiscrezione dalla quale si evince proprio questo. L’influencer Deianira Marzano è venuta a conoscenza di una notizia piuttosto importante secondo la quale sembrerebbe che Federica sbarcherà al Grande Fratello. La ragazza avrebbe già effettuato i provini lo scorso lunedì.

Ecco quando dovrebbe entrare Federica al GF

Stando a quanto trapelato da questa segnalazione, inoltre, è emerso anche altro. Pare che il contratto tra Federica e gli autori del GF sia già stato firmato, e non solo, sarebbe anche già stata decisa la data di ingresso nella casa della giovane. Federica dovrebbe varcare la soglia della porta rossa tra due settimane.

Per il momento, ovviamente, la ragazza non ha proferito parola, e neppure lo staff della trasmissione ha dato l’ufficialità della notizia ma, stando a quanto trapelato sui social, sembra proprio che il tutto sia certo. Questo, dunque, confermerebbe i dubbi di Alfonso, il quale ha accusato la sua ex di essere cambiata dopo l’esperienza all’interno del reality show incentrato sulle tentazioni e di avere altre mire adesso inerenti la sfera televisiva. A questo punto, quindi, non resta che attendere per vedere se il tutto si verificherà sul serio e che cosa succederà al Grande Fratello.