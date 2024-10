Dopo più di un mese di convivenza, anche i legami più solidi e profondi possono vacillare all’interno della casa del Grande Fratello. Questo è proprio quello che è accaduto a Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo che gareggiano come unico concorrente insieme all’altro ex colto di Non è la Rai, Ilaria Galassi. Ad ogni modo, tra le due ci sono stati dei disguidi. Ecco cosa è successo.

Lo scontro tra Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo al GF: cosa è successo

In queste ore c’è stato un piccolo scontro tra Eleonora e Pamela delle Non è la Rai. La Petrarolo è rimasta piuttosto male a causa di un comportamento assunto dalla sua coinquilina. Nello specifico, la Cecere ha fatto una battuta infelice sull’amica, che non è andata molto a genio alla donna. Si parlava di faccende domestiche e di mansioni, tema che sta molto a cuore alle tre donne. Ad ogni modo, Pamela è rimasta male di una frase detta da Eleonora in presenza di altre persone.

Ad infastidire particolarmente la donna è stata, non solo la frase in sé, ma anche e soprattutto il fatto che la coinquilina avesse pronunciato quelle parole in presenza di altre persone. Eleonora dovrebbe sapere come sia fatta Pamela, pertanto, avrebbe potuto evitare di metterla in imbarazzo dinanzi altri concorrenti.

Il chiarimento tra le due donne, ma sarà davvero tutto archiviato?

Il confronto tra le due è avvenuto in camera da letto lontano dagli occhi degli altri coinquilini. Ad ogni modo, Eleonora si è subito difesa dicendo che stesse scherzando e che non avesse affatto intenzione di mettere in difficoltà la sua amica. Inoltre, la Cecere ha anche dichiarato che non si era resa conto del fatto che fossero presenti anche altre persone.

Pamela, in un primo momento, è stata restia a credere al fatto che la sua amica stesse scherzando, in quanto il sui tono non le è sembrato tale. Ad ogni modo, Eleonora ha provato a rassicurarla in tutti i modi, pertanto, alla fine, lo screzio si è concluso con un abbraccio e una pacca affettuosa tra le due donne. ma sarà davvero tutto chiarito tra di loro?