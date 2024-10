La storia d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto è giunta al termine. A dare l’annuncio è stata direttamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la quale ha pubblicato una Instagram Storie che ha lasciato tutti spiazzati. Ecco cosa è successo.

L’annuncio di Raffaella Scuotto sulla fine della storia con Brando Ephrikian

Erano settimane che si vociferava sul web di una possibile crisi tra Brando e Raffaella. Nello specifico, erano trapelate indiscrezioni secondo le quali sembrava che il ragazzo avesse tradito la sua compagna. Ad intervenire sulla faccenda sono stati i diretti interessati che, uno per volta, hanno provveduto a smentire tutte le insinuazioni trapelate.

Adesso, invece, è arrivata la batosta. Raffaella ha pubblicato una IG Storie in cui ha scritto che, in virtù del fatto che la storia con Brando sia nata sotto i riflettori, ha sentito il bisogno di divulgare un’informazione molto importante. Lei e Brando si sono lasciati. La ragazza ha spiegato che il tutto sia avvenuto a seguito di alcuni episodi che si sono verificati tra di loro.

Fulmine a ciel sereno, l’ultimo gesto di Brando

Nel commento in questione, la Scuotto non è voluta entrare nel merito della faccenda, ma si è limitata a dire che la situazione sia davvero particolarmente delicata. Proprio per tale motivo, ha invitato tutte le persone che la seguono a mostrare un certo ritegno e rispetto per quanto accaduto. Malgrado il dispiacere, però, la giovane ci ha tenuto a rassicurare i suoi fan specificando di stare bene e di essere serena.

Per contro, Brando non ha pubblicato alcun contenuto. Fino a 24 ore fa sul suo account di Instagram è stata pubblicata una foto insieme alla Scuotto, proprio per tale motivo pare che il tutto sia stato decisamente repentino e inaspettato e, molto probabilmente, voluto dalla ragazza. Non resta che attendere per ulteriori dettagli.