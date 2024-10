Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono finiti nuovamente nel mirino dei gossip. I due ex volti di Uomini e Donne, ultimamente, stanno generando un certo sgomento a causa di alcune segnalazioni trapelate sul ragazzo. Adesso, a rendere il tutto ancora più increscioso, ci hanno pensato alcuni utenti del web, i quali hanno posto l’accento su una questione decisamente poco carina.

Brando Ephrikian avvistato con nuove ragazze: sul web è il caos

Un po’ di settimane fa erano trapelate delle segnalazioni su Brando Ephrikian dalle quali sembrava che il ragazzo non si stesse comportando bene nei riguardi di Raffaella. Questo perché era stato avvistato in compagnia di altre donne. Sulla faccenda era intervenuta direttamente la Scuotto, la quale aveva specificato di essere tranquilla, in quanto Brando poteva uscire anche con altre ragazze in amicizia, non c’è nulla di male in questo.

In queste ore, però, le segnalazioni si sono fatte più insistenti. Una fan di Deianira Marzano le ha inoltrato la notizia secondo la quale sembrerebbe che Brando abbia cominciato di nuovo ad uscire con altre ragazze. Nello specifico, sembrerebbe che l’ex tronista di UeD abbia avuto degli incontri con una ragazza in particolare conosciuta la scorsa estate.

Fan contro l’ex tronista di UeD per difendere Raffaella Scuotto

A rendere le voci sulla possibile infedeltà di Brando sempre più fondate, poi, è stata anche un’altra segnalazione. Pare, infatti, che il giovane abbia “mandato via” Raffaella, dopo aver trascorso qualche giorno insieme a lei, per poter trascorrere del tempo insieme a una certa Melissa, ovvero, una cubista di una discoteca di Iesolo, che Brando avrebbe conosciuto da poco.

Queste voci stanno bastando a far in modo che i tanti fan della coppia si stiano scagliando contro il ragazzo, accusandolo di comportarsi in maniera decisamente irrispettosa nei confronti di Raffaella Scuotto, specie perché quest’ultima dà l’idea di essere proprio una brava ragazza. Al momento, però, i diretti interessati non si sono ancora sbilanciati sulla faccenda, e non è detto che lo facciano considerando il modo in cui si sono comportati la scorsa volta. Tuttavia, se le cose dovessero stare davvero come riportano le segnalazioni, allora la verità verrà a galla molto presto.