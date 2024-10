Durante la scorsa puntata di Temptation Island c’è stato il falò di confronto tra Millie e Michele. I due hanno deciso di lasciare il programma separatamente, specie alla luce dei comportamenti assunti dalla ragazza nei riguardi di alcuni tentatori. A distanza di un po’ di tempo dalla fine delle registrazioni, però, la giovane è stata avvistata in compagnia di un noto ex volto del reality show.

Ecco con chi è stata avvistata Millie dopo la fine della storia con Michele

La relazione tra Millie e Michele è giunta al termine a Temptation Island. Il ragazzo ha capito che, purtroppo, la giovane non può modificare i suoi lati caratteriali particolarmente espansivi nei riguardi dei ragazzi e anche un po’ appariscenti. Proprio per tale motivo, hanno preso la decisione di interrompere la loro storia d’amore.

Attualmente, dunque, sembra che i due siano ancora separati e non abbiano preso la decisione di fare la pace. Come se non bastasse, poi, su Millie è arrivata una segnalazione. Sembrerebbe, infatti, che la ragazza sia stata avvistata in compagnia di Raul Dumitras, ex concorrente del programma incentrato sulle tentazioni. Stando a quanto emerso, sembrerebbe che i due abbiano trascorso del tempo insieme all’interno di uno stesso locale di Roma.

Colpi di scena nella prossima puntata di Temptation Island?

Per il momento, però, c’è da dire che non sono sopraggiunte nuove indiscrezioni né, tanto meno, si sa se tra loro ci siano stati degli atteggiamenti equivoci e fraintendibili. In ogni caso, la cosa che sembra piuttosto certa è che la giovane non sembra sia tornata insieme al suo ex.

Bisogna precisare, però, che martedì prossimo andrà in onda l’ultimo appuntamento di questa seconda edizione dell’anno di Temptation Island. In tale occasione scopriremo l’epilogo dell’ultima coppia rimasta in gioco, ovvero, quella formata da Federica e Alfonso. Inoltre, è molto probabile che si saprà anche cosa sia accaduto tra tutti gli altri protagonisti a distanza di un po’ di settimane dalla fine delle riprese. Di conseguenza, saranno tirati in ballo anche Millie e Michele.