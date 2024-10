In questi giorni nella casa del Grande Fratello ci sono state delle aspre discussioni tra le donne, che hanno spaccato l’abitazione in due fazioni. Ad essere coinvolta nelle polemiche è stata anche Mariavittoria Minghetti, la quale ha discusso animatamente con Yulia Bruschi. A distanza di un po’ di tempo da quell’episodio, la ragazza ha deciso di aprirsi con Shaila Gatta, a cui ha fatto delle confessioni importanti.

Lo sfogo di Mariavittoria Minghetti con Shaila Gatta al GF

Mariavittoria Minghetti ha svelato di avere alcune difficoltà nel relazionarsi ad alcuni inquilini all’interno della casa. A tal riguardo, la ragazza si è voluta aprire con Shaila Gatta, a cui ha ammesso di essere un po’ preoccupata per la situazione. Malgrado ci provi ad instaurare dei rapporti, Mariavittoria fa un po’ di fatica, anche con la stessa Shaila vorrebbe legare, ma non riesce. Stessa cosa accade con Yulia Bruschi, con cui non riesce proprio a trovare un punto di incontro.

Dinanzi queste parole, colme di rammarico, Shaila ha replicato cercando di dare dei consigli alla sua compagna d’avventura. La ragazza, infatti, ha invitato la coinquilina a provare ad approcciarsi agli altri in maniera un po’ più libera, senza giudizi e pregiudizi. Solamente in questo modo avrà la possibilità di conoscere gli altri e, al contempo, di farsi conoscere.

I problemi tra Mariavittoria e Yulia e i consigli di Shaila

Nel corso dello sfogo con la Gatta, Mariavittoria ha riconosciuto i suoi limiti ed ha ammesso che, effettivamente, i consigli della ballerina fossero giusti. Malgrado questo, però, ha ammesso che con alcune persone in particolare fa davvero una grande fatica. Con Yulia, ad esempio, non riesce a legare in quanto la ragazza spesso è un muro. A tal proposito, Shaila ha voluto spezzare una lancia in suo favore.

Nel dettaglio, la Gatta ha ammesso che, effettivamente, la Bruschi ha una corazza attorno a sé, ma questo è dovuto anche a quello che ha vissuto nella sua vita. Il modo migliore per relazionarsi a lei, dunque, è quello di andare oltre ciò che si vede, e cercare di capire cosa ci sia, invece, di nascosto sotto la corazza. Infine, poi, Shaiila ha chiosato dicendo che la recente discussione tra le donne ci voleva in quanto necessaria a tirare fuori alcune tematiche che, se rimaste latenti, avrebbero potuto portare a ulteriori problemi. Mariavittoria, dunque, riuscirà a seguire i consigli della sua coinquilina?