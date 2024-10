Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 17 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 17 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Cari Ariete, avete di fronte a voi una serie di giorni propizi per ritrovare la giusta armonia nella vita, ma anche per riscoprire le gioie dell’amore. Non voglio certo dare l’impressione che gli Ariete siano privi di emozioni o sentimenti. Piuttosto, penso che all’inizio di ottobre, le complesse sfide sul fronte lavorativo o fisico possano aver allontanato la vostra attenzione dalle relazioni familiari. Ora, però, la situazione sta per cambiare e il vento soffia in una nuova direzione.

Oroscopo del Toro

Per il segno del Toro, sussiste un momento favorevole. Venere, finalmente neutrale e non più in posizione opposta, dona una ventata di aria fresca. Coloro che fino ad ora hanno titubato nel pronunciare il fatidico “ti amo”, troveranno il coraggio di farlo. Nuovi capitoli si apriranno come conseguenza della conclusione di precedenti legami problematici, e le chance per raggiungere nuovi orizzonti sentimentali stanno per decollare.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’arrivo di Giove gioca un ruolo significativo per voi, ma è fondamentale attendere delle conferme. Scorgo che nel prossimo weekend, potreste iniziare a cercare stabilità sentimentale. Se esistono dubbi riguardo qualcuno nella vostra vita, o avete l’intenzione di mettere alla prova il suo comportamento, sappiate che questa potrebbe esserne l’occasione.

Oroscopo del Cancro

Se sei del segno del Cancro, troverai un notevole slancio creativo e l’entusiasmo di sperimentare. L’auspicio favorevole di Mercurio, Marte e Saturno suggerisce che stai vivendo un’evoluzione: ti percepirai come un individuo rinnovato, più resiliente alle influenze esterne e con una presa di coscienza molto più robusta.

Oroscopo del Leone

Prego, Leone, non posso fare a meno di notare la tua energia straripante. Un caloroso saluto a Venere, che ci concede la libertà di amare e mette l’amore al centro della nostra vita. Vorrei attirare l’attenzione di coloro che sono completamente focalizzati sulle sfide lavorative e sulla vittoria, privi di sentimenti: da oggi, le stelle al cielo sembrano più propense all’amore.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergini, sorge la probabilità che vi ritroviate a vivere situazioni in cui vi viene continuamente sottolineato un errore da parte vostra o dove si riscontrano divergenze dovute a una mancanza di comprensione. Entro il fine settimana, mi aspetto che riusciate a far sentire il vostro punto di vista. Di solito, voi Vergini siete individui riservati e pieni di tolleranza, ma attenti se perdete la pazienza, le cose si complicano! Il rischio incrementa per quelle coppie che stanno già attraversando momenti di tensione.

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, consiglio vivamente ai nati sotto il segno della Bilancia di astenersi da conflitti frontali. Si sa, la Bilancia simboleggia l’equilibrio, ma a volte può risultare complesso mantenere la calma interiore. Non dimentichiamo che questo segno zodiacale è sotto l’influenza di Venere, portando spesso a stati ansiosi. Ora, con la Luna in una posizione particolarmente vigorosa, potreste sentire una certa tensione nervosa. Ma non temete, la Bilancia è un segno che alla fine emerge vincitore; la vostra stabilità non è minacciata.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è opportuno sottolineare che Mercurio propone un’azione diretta. Sì, Venere ha lasciato il tuo segno, ma auspico che nelle passate tre o quattro settimane, abbia gettato le fondamenta per un futuro favorevole in termini d’amore. Quindi, non dovresti perdere l’opportunità di intraprendere nuove avventure e riaffermarti come protagonista in ogni ambito della tua vita.

Oroscopo del Sagittario

Immagino che la settimana che sta arrivando porterà una maggiore armonia per il Sagittario. Per coloro che sono attualmente coinvolti in una relazione non molto solida, probabilmente stanno riflettendo su quali parole usare, su quali azioni intraprendere. Un viaggio potrebbe essere la soluzione adatta in questo momento. Proporlo al partner potrebbe essere un’opportunità per riconquistare quella complicità che sembra essersi persa. Effettuare un trasloco o semplicemente cambiare atmosfera potrebbe effettivamente fare la differenza.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, l’orizzonte si schiarisce per voi, soprattutto se prendiamo in considerazione l’intensità delle ultime 48 ore trascorse. Non dimentichiamo che il tipico Capricorno, una volta impostato un obiettivo, desidera il totale coinvolgimento di tutti. Forse vi siete resi conto di aver degli antagonisti. E’ il momento di terminare con gli amori segreti, devono diventare una relazione riconosciuta, un pensiero che rivolgo principalmente ai più giovani tra voi.

Oroscopo dell’Acquario

Attenzione Acquario, Mercurio potrebbe mettere a dura prova il tuo portafoglio. Questo potrebbe essere il risultato di spese pianificate o presumibili lavori di ristrutturazione. Valuta bene i tuoi conti.

Oroscopo dei Pesci

Attenzione, Pesci, ci sono alcuni individui che stanno cercando di metterti sotto osservazione minuziosa. Sii sicuro che non tollererai commenti negativi, specialmente se non hanno una valida motivazione. Entro la fine della settimana, esporrai le tue considerazioni con notevole determinazione.

