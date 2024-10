Nel corso dell’ottava puntata del Grande Fratello diverse storie hanno avuto la priorità, ma il legame tra Mariavittoria e Tommaso è tutt’altro che in secondo piano. Se da una parte i due gieffini non mettono in piazza il loro rapporto come accade per Shaila e Javier o Lorenzo ed Helena, è pur vero che qualcosa continua a bollire in pentola.

I concorrenti hanno compreso fin da subito di essere uniti da un feeling speciale, ma soltanto pochi giorni fa qualcosa sembrava essersi bruscamente interrotto. L’attentissimo popolo del web però, è riuscito a catturare alcune scene che tornano a far parlare di loro.

Il bacio e la decisione drastica di Tommaso e Mariavittoria

L’ingresso di Mariavittoria nella casa del Grande Fratello ha portato un’innegabile scombussolamento nella vita di Tommaso. L’idraulico, seppur in principio titubante e distaccato, ha ceduto al fascino della dottoressa, alla quale si è avvicinato poco a poco con un’amicizia che è sfociata in qualcosa di più.

Dormendo l’uno di fianco all’altro, i ragazzi hanno dovuto ammettere di provare una forte attrazione reciproca, che li ha portati a lasciarsi andare ad un bacio sotto le coperte. Proprio a causa del grande trasporto, i due si sono poi ritrovati a confrontarsi faccia a faccia, decidendo di comune accordo di non dormire più insieme per evitare conseguenze. Nonostante l’argomento non sia stato approfondito in prima serata, martedì i telespettatori hanno beccato dei particolari momenti che li vedono protagonisti.

Baci appassionati in cucina: Tommaso risponde allo strano richiamo (Video)

Sono belli e simpatici e questo ha reso in breve tempo i “Tommavi” una ship molto amata sui social. Mariavittoria e Tommaso non hanno avuto modo di chiarire le ultime svolte del loro rapporto, eppure l’allontanamento che si erano imposti sembra essere solo un ricordo. Come calamite si cercano e trascorrono molto tempo insieme, ma è soprattutto l’idraulico a non resistere alla tentazione di avvicinarsi a lei.

Durante un momento in cucina, la videocamera ha ripreso un evidente scambio di effusioni di fronte ai compagni, di cui si è reso protagonista proprio il gieffino. Mentre lei era intenta a parlare, Franchi le ha dato diversi baci appassionati sul collo, che non hanno lasciato indifferente il pubblico. Una scena più esilarante però, ha confermato che Tommaso sia completamente preso dalla dottoressa.

Il 24enne si trovava sempre alle prese con le preparazioni culinarie, quando Mariavittoria è passata dalla cucina gridando: “Amore dai andiamo!”. Immediata è giunta la risposta di Tommaso, che da lontano ha replicato: “Arrivo!”. Peccato però, che il richiamo non fosse riferito a lui, bensì all’amica Amanda Lecciso. Una gaffe amorosa a tutti gli effetti che ha generato grande divertimento sul web, dove gli utenti hanno condiviso più volte lo spezzone. Una dimostrazione che, in fondo, la relazione tra i due gieffini potrebbe non essere conclusa. Al contrario, tutto sembra andare verso un’unica direzione.