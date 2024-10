La scomparsa di Greta Spreafico, avvenuta oltre due anni fa, continua a essere avvolta nel mistero. Mercoledì 16 ottobre alle 21.20 su Rai 3, Federica Sciarelli condurrà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, durante la quale verranno presentati documenti e testimonianze inedite legati a questo caso. Le indagini si concentrano sul giardiniere, l’ultima persona che ha trascorso la notte con Greta il 3 giugno, e sul suo fidanzato. La procura cerca di fare luce su quanto accaduto quella notte, ma ancora non ci sono risposte definitive.

Altri casi di persone scomparse

Durante la stessa puntata si tornerà a parlare di un altro inquietante caso, quello della sedicenne scomparsa a Viareggio. La giovane, secondo alcune testimonianze, potrebbe essere fuggita volontariamente con un uomo senza fissa dimora di cui si era innamorata. Tuttavia, il padre della ragazza ha lanciato un appello disperato:

“Se nessuno la vede, vuol dire che qualcuno la sta nascondendo. È una minore e chi la ospita commette un reato. Aiutatemi a trovarla, ha ancora la possibilità di avere un futuro normale”.

Chi l’ha visto? darà poi spazio alla vicenda di Claudia De Chirico, trovata morta in un sottopassaggio dopo essersi allontanata in seguito a un violento litigio con il compagno. Dopo otto anni di indagini inconcludenti e ben quattro richieste di archiviazione, un giudice ha finalmente ordinato di indagare l’ex fidanzato di Claudia per maltrattamenti. Si spera che questa nuova fase dell’indagine possa portare a una svolta.

Come sempre, la trasmissione sarà dedicata anche agli appelli e alle richieste di aiuto di persone in difficoltà, offrendo un prezioso spazio per le segnalazioni da parte del pubblico.