La diciottesima edizione del Grande Fratello si sta rivelando, più delle altre, all’insegna delle relazioni amorose. Se ormai da settimane le vicende sentimentali che coinvolgono il quadrilatero intrattengono i telespettatori, tra le mura della casa più spiata d’Italia anche un’altra coppia si è fatta sempre più strada.

Mariavittoria e Tommaso erano partiti con molte esitazioni, che in un primo momento li avevano avvicinati e poi allontanati di nuovo. I due ragazzi però, nel weekend hanno ceduto alla passione salvo poi giungere ad una decisione che ha spiazzato i coinquilini. Quello che si sono detti ha generato grande sorpresa.

Il bacio tra Mariavittoria e Tommaso: cosa è successo sotto le coperte

Sembravano essere Shaila, Javier, Lorenzo ed Helena i più coinvolti nelle attrazioni fatali della casa, eppure qualcun altro li ha superati in corsa. Mariavittoria e Tommaso hanno scoperto fin dai primi momenti di convivenza un feeling speciale, che pareva essersi interrotto quando lui non l’aveva difesa dagli attacchi delle Non è la Rai. La crisi è stata poi superata e i due si sono riavvicinati, tanto da arrivare a compiere un passo molto speciale.

In un momento di tenerezza sotto le coperte, i gieffini si sono scambiati un vero bacio, come lo stesso idraulico ha poi rivelato all’amico Luca Calvani. Innegabile dunque, che entrambi siano molto presi l’uno dall’altro, come la stessa dottoressa aveva confermato ammettendo di gradire molto il suo abbraccio. Peccato però, che poco tempo dopo i ragazzi abbiano avuto un confronto diretto che li ha portati ad intraprendere una strada completamente diversa.

Tommaso e Mariavittoria non dormono più insieme: il motivo

Pur essendoci un trasporto speciale tra Mariavittoria e Tommaso, i due hanno saputo viversi il loro rapporto senza fare troppo clamore. Entrambi riservati, non hanno saputo resistere però alla tentazione di trascorrere tanto tempo vicini e di trasformare il loro interesse platonico in un vero e proprio contatto fisico. Il bacio ha portato i due ad un serio momento di riflessione, che li ha visti sedersi faccia a faccia per parlare.

Con molta maturità, i concorrenti del GF hanno compreso che la giusta decisione sarà smettere di dormire insieme, come lo stesso Tommaso ha affermato. Una scelta approvata pienamente anche da Mariavittoria, che ha dato ragione al coinquilino pur tenendolo stretto tra le braccia. Il motivo è molto semplice: la troppa attrazione tra i due. L’idraulico ha ammesso candidamente di sentirsi preso da lei e di trovare difficile stare nello stesso letto. Entrambi concordano sulla volontà di non compiere passi ulteriori all’interno del contesto del reality show.

Ma la vera domanda che è sorta a questo punto anche in alcuni compagni di gioco è: cosa accadrebbe invece al di fuori della casa? Franchi con molta sincerità crede che non potrebbe andare oltre con la dottoressa, un po’ per la differenza d’età, un po’ per la distanza e perché avrebbe paura di spezzarle il cuore. La coppia dunque, sembrerebbe essere finita ancor prima di iniziare. Sarà davvero così?