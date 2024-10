Gli amori all’interno della casa del Grande Fratello continuano a far parlare. Anche ciò che sembrava ormai essere giunto ad una conclusione, torna a riaccendersi regalando al pubblico grandissime sorprese. É questa la direzione che segue l’edizione in corso del reality show, all’interno del quale Shaila continua a dimostrarsi una protagonista assoluta.

Il quadrilatero amoroso che la vedeva coinvolta si è a poco a poco dissolto, eppure le dinamiche sono tutt’altro che terminate. Dopo la settima puntata, in cui aveva affermato la sua volontà di chiudere la conoscenza con Javier per mancanza di attrazione, qualcosa sembra essere cambiata. I due oggi sono stati più vicini che mai e si sono concessi una doccia insieme.

Il tira e molla continua: Javier si lascia andare con Shaila

La delusione di Javier era stata tanta, soprattutto dopo aver scoperto che lei sparlava di lui con le Non è la Rai. Ma, come lui stesso ha ammesso, il suo distacco dall’ex velina è durato ben poco. Nonostante abbia provato almeno per un giorno a guardarla con occhi diversi, il tentativo è stato completamente vano. Il pallavolista continua a sentirsi attratto da lei e la ballerina, dal canto suo, non ha esitato a rigettarsi tra le sue braccia.

Dopo aver ricevuto degli aerei dedicati alla “ship” e dopo aver riflettuto su Javier, la Gatta è tornata ad avvicinarsi al ragazzo, ritagliandosi dei momenti di intimità e discorsi intensi. Abbracci ed effusioni non sono mancati, ma il gieffino non ha nessuna intenzione di prendersi un altro due di picche. Dopo essersi raccomandato di non giocare con i suoi sentimenti, ha provato a darle un bacio, ma lei ha preferito rimandare.

La doccia scatena l’entusiasmo dei fan: “Passi da gigante”

Che sia nata, almeno per i fan, una nuova potenziale coppia è difficile da negare. In moltissimi amano vedere Shaila e Javier vicini e il sostegno del pubblico probabilmente invoglia i due a conoscersi ogni giorno di più. Nonostante qualche titubanza, lo stesso gieffino ha confermato di non riuscire a stare lontano da lei e lo ha dimostrato anche questa sera. La doccia, che da tradizione ha scatenato nella casa del GF sempre grande curiosità, questa volta ha regalato delle immagini speciali.

I due sono stati ritratti dall’attentissimo popolo del web in un momento di pura dolcezza che trasuda passione. Shaila è intenta a massaggiare la testa di Javier con lo shampoo, mentre l’acqua scorre su entrambi in costume. Una scena che sarebbe stata difficile da immaginare soltanto qualche giorno fa e che ha perciò, fatto esplodere l’entusiasmo. “Passi da gigante”, sottolinea un utente, sostenendo quindi che qualcosa si stia davvero muovendo nel verso giusto. Che sia la volta buona per i due gieffini?