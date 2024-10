Fino a poco tempo fa, nella casa del Grande Fratello sembrava esserci un altro intrigo amoroso, ovvero, quello tra Jessica Morlacchi, Luca Giglioli e Yulia Bruschi. Per tale ragione, le due donne si sono anche scontrate duramente, ma adesso le cose sembrano essere radicalmente cambiate. Jessica, infatti, in queste ore si è avvicinata molto a Giglio, ma non per provarci con lui, anzi. La donna ha dispensato consigli al suo coinquilino sul come fare a conquistare Yulia.

I consigli inaspettati di Jessica a Giglio su come conquistare Yulia al GF

Le cose cambiano rapidamente all’interno della casa del Grande Fratello. Legami indissolubili possono spezzarsi per nulla, amicizie inaspettate possono nascere, così come flirt inattesi. Ebbene, questo è proprio ciò che è accaduto a Jessica Morlacchi e Luca Giglioli. I due, infatti, hanno stretto un bel legame nell’ultimo periodo, ma solamente di amicizia, cosa che sembra stare bene a entrambi.

In queste ore, infatti, Jessica ha deciso di confrontarsi con il suo coinquilino dispensando dei consigli alquanto inattesi. Nello specifico, la donna ha iniziato a dire al compagno d’avventura come agire per conquistare Yulia. La concorrente ha invitato il suo amico a buttarsi e a non darsi per vinto. Se a lui Yulia interessa realmente, allora dovrebbe fare il primo passo, a prescindere da tutto.

Luca Giglioli apprezza i consigli della Morlacchi: tra loro ormai c’è davvero solo amicizia?

Giglio ha ascoltato i consigli della coinquilina, ma poi non ha potuto fare a meno di ribattere. Nello specifico, ha detto di essere molto titubante e frenato dal fatto che Yulia abbia una persona al di fuori della casa. Jessica, allora, ha ammesso che, molto probabilmente, proprio questo dettagli tende a frenare la ragazza nei suoi confronti.

Ad ogni modo, la Morlacchi ha continuato a dirsi convinta che la cosa migliore da fare in questi casi sia parlare chiaro. Secondo Jessica, infatti, Yulia è restia nei riguardi di Giglio in quanto ha paura di compiere scelte sbagliate, considerando quello che ha al di fuori. Se non ci prova e non si mette in gioco, però, non verrà mai a capo della situazione. Luca ha apprezzato tanto i consigli della coinquilina, che ormai sembra non avere più alcun interesse sentimentale nei suoi riguardi. I due, infatti, alla fine si sono abbracciati amichevolmente. Non resta che attendere per vedere come evolverà la faccenda.