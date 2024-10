Il weekend del 12 e 13 ottobre si preannuncia ricco di emozioni su Canale 5 con “Verissimo“. Il popolare talk show, condotto da Silvia Toffanin, ospiterà volti noti dello spettacolo e non solo, offrendo interviste esclusive e racconti di vita appassionanti.

Sabato 12 ottobre: storie di vita e famiglia

L’appuntamento di sabato, a partire dalle ore 16:30, vedrà come protagonista Nadia Bengala, che parlerà in esclusiva della difficile situazione che sta attraversando la figlia Diana. Spazio poi al talento musicale con la prima intervista della giovane pianista Frida Bollani Magoni, che si racconterà al pubblico anche nel ruolo di scrittrice, segnando così un nuovo importante passo della sua carriera.

Tra gli ospiti della puntata anche l’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza fissa del programma “È sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer su Retequattro, che offrirà al pubblico il suo intenso racconto di vita. Momenti di tenerezza con il ritratto di famiglia di Marco Maddaloni, ospite insieme alla moglie Romina e ai loro tre figli.

Infine, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, recentemente diventati genitori della piccola Allegra, saranno in studio pronti a raccontare la loro nuova vita di famiglia e il loro prossimo matrimonio. Non mancherà lo spazio per la fiction con Murat Ünalmış, direttamente dalla serie “La rosa della vendetta”, dove interpreta il personaggio di Gülcemal.

Domenica 13 ottobre: grandi ospiti e prima volte

Domenica, l’appuntamento con “Verissimo” inizia alle ore 16:00 e vedrà protagonisti Al Bano, noto giudice del talent “Io Canto Generation”, accompagnato dalla figlia Romina Carrisi e dal piccolo Axel Lupo.

Per la prima volta insieme, saranno ospiti Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, che si racconteranno insieme alla figlia Serena.

Un’altra “prima” sarà quella di Eleonora Pedron e il compagno Fabio Troiano, che condivideranno con il pubblico momenti della loro vita insieme. In studio, inoltre, le sorelle Silvia e Giulia Provvedi, pronte a raccontare le difficoltà e la forza che le unisce.

La musica sarà rappresentata da Red Canzian, in veste di scrittore, e Sal Da Vinci, autore del brano “Rossetto e caffè”, un vero tormentone musicale.