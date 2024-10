Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 12 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 12 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, finalmente possiedi un’energia propizia. Per essere più preciso, oggi e domani si apre la strada per l’amore grazie a un’incantevole Venere a partire dal 17. Questa situazione celeste favorisce la risoluzione di alcune questioni contenziose di cui discutevo anche nel precedente pronostico, ma soprattutto fornisce l’opportunità di immergersi nell’amore.

Oroscopo del Toro

Toro, occorre esercitare un pizzico di tolleranza extra. So che molti di voi pensano di averne dimostrata abbastanza, e ve lo concedo. Tuttavia, l’attuale posizione dissonante di Venere indica l’esistenza di stimoli potenzialmente conflittuali. Questi si manifestano principalmente nel contesto familiare e richiedono di essere gestiti con saggezza.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, se percepisci che l’amore in cui ti trovi non è conforme ai tuoi ideali, esprimilo immediatamente. Rimanere in silenzio potrebbe solo renderti infelice e, oltrepassato il 17 del mese, l’influenza di Venere potrebbe addirittura complicare ulteriormente la situazione.

Oroscopo del Cancro

Per il segno del Cancro, vale la pena sottolineare che i pianeti Marte e Venere promettono esperienze ed emozioni uniche. Anche se al momento il settore lavorativo sembra non essere al top, state tranquilli: ci saranno delle chance inaspettate. Se avete lavorato a lungo su un progetto, dopo un periodo in cui si sono verificati vari eventi complessi, siete partiti in sordina. Ma adesso arriverà finalmente l’opportunità che stavate aspettando.

Oroscopo del Leone

Per il segno del Leone, sarà difficile mantenere la tranquillità a causa di un’eccessiva agitazione. La giornata potrebbe presentare momenti di tensione e controversie. Il piano affettivo risentirà di movimenti astrali incerti. Nonostante tutto, ti consiglio di rimanere forte e resistere, perché solo gli ultimi 10 giorni del mese ti doneranno chiarezza e risposte definitive. Coraggio!

Oroscopo della Vergine

Da un periodo, che comprende all’incirca quattro mesi, Vergine, hai rivoluzionato la tua vita, o forse sono stati i fatti esterni a modificare i binari della tua esistenza. Già, lunedì e martedì, hai avuto a che fare con delle situazioni che ti hanno messo a dura prova, mentre mercoledì e giovedì hai rigenerato le tue energie. Per quanto riguarda il weekend in vista, ti consiglierei di approntarlo in modo da favorire il relax. Di solito sei una persona molto pratica, guidata dalla razionalità, ma in questa circostanza, ti invitio a lasciar fare all’istinto, in particolare nelle…

Oroscopo della Bilancia

Per la Bilancia arriva un periodo crucial per mettersi in risalto, supportato dalla favorevole posizione di Giove e l’illustre presenza del sole. L’affetto e l’amore rivestono un ruolo chiave. Per coloro che hanno subito delusioni sentimentali nel passato, possono trovare conforto in legami meno esclusivi, ma l’essenziale è sentirsi bene.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, ci troviamo in un periodo favorevole ma la giornata si presenta con una nota piccante. Una sola espressione fuori posto potrebbe innescare una scintilla di polemica nelle prossime 48 ore. Mantieni la tranquillità e la lucidità.

Oroscopo del Sagittario

Il weekend si presenta radioso per i Sagittario, con un’allineamento astrale in loro favore costituito dal Sole, Mercurio e la Luna. A partire dalle 17, Venere intensifica queste vibrazioni positive. Un monito però, i nati sotto questo segno dovranno prestare particolare attenzione alla salute, soprattutto in relazione alle articolazioni, caviglie e gambe.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, nel periodo recente avete incontrato individui che non hanno dimostrato lealtà, anzi, sono emerse figure un po’ strane e manovre poco leali. Tuttavia, rallegratevi perché siete in grado di mettere da parte queste divergenze, anche quelle legate al lavoro, e proseguire nel vostro cammino.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, oggi si prevede una giornata piuttosto singolare, tuttavia, perfettamente in sintonia con la tua natura, perché sappiamo del tuo amore per le circostanze atipiche, fuori dal comune. A livello emotivo, in questo momento, non si riscontrano significative rilevanze nella tua esistenza, o forse ci sono stimoli che meritano di essere trascurati.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, sappiate che Venere vi sorride con il suo aspetto favorevole. Se avete in mente un piano o un obiettivo da raggiungere entro domani, non esitate a procedere. E’ essenziale per voi trovare una certa pace interiore. Osservate come i vostri rapporti interpersonali sono molto positivi. Tenete a mente l’importanza del lavoro e sappiate che, in questo momento, potreste essere illuminati da idee brillanti.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.