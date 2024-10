Di recente, Mario Cusitore ha svelato di aver perso il lavoro in radio. Attualmente, dunque, il cavaliere di Uomini e Donne non ha grosse entrate, se non solamente quelle provenienti da alcuni investimenti online, che tra l’altro sponsorizza. Proprio per tale motivo, il protagonista è stato preso di mira sui social da alcuni utenti del web. Lui ha deciso di replicare, ma ha commesso una gaffe.

Gli attacchi contro Mario Cusitore e la sua reazione

Mario Cusitore non ha più un lavoro, forse anche per questo ha deciso di tornare a Uomini e Donne. Il maggiore tempo libero a disposizione e la visibilità che offre il programma, infatti, potrebbero essere state delle ottime motivazioni per Mario, che di fatti ha cambiato idea. Ad ogni modo, il cavaliere si è trovato in queste ore a dover rispondere ad alcune accuse ricevute.

Diversi utenti del web lo hanno insultato invitandolo a trovarsi un lavoro invece che stare sempre sui social. In particolare, poi, alcuni lo hanno invitato ad andare a “zappare la terra“. Ebbene, Mario ha replicato ed ha detto che, “nel bene o nel male” anche questo potrebbe essere un lavoro, come se fare l’agricoltore non fosse una professione vera e propria. Questo, dunque, ha sollevato ancora di più il polverone contro di lui.

Altri dubbi e insinuazioni sul cavaliere di Uomini e Donne

Nel corso del suo sfogo, poi, Mario Cusitore ha detto che, per fortuna, al momento sta generando delle piccole entrate grazie ad alcuni investimenti online, che ha voluto sponsorizzare. Il napoletano, però, ha chiarito che questo non basta, e sarebbe opportuno trovare un lavoro vero e proprio per andare avanti.

Al di là della sua professione, Mario è stato criticato anche per un’altra questione. Nello specifico, infatti, in tanti continuano a ritenere che il ragazzo sia raccomandato a Uomini e Donne. Maria De Filippi, infatti, gli perdonerebbe tutto, mentre verso altri esponenti, per molto meno, li ha mandati via. Qualcosa, dunque, sembra non tornare. Mario è semplicemente entrato nelle grazie di Maria in quanto lo reputa simpatico, oppure c’è dell’altro?