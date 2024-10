É stato l’argomento di punta delle ultime settimane ed un motivo sicuramente c’è. Il quadrilatero più chiacchierato di questa edizione del Grande Fratello continua a far discutere dentro e fuori dalla casa. Se una parentesi sembra essersi chiusa un momento, quello successivo se ne aprono molte altre.

Questo è il ritmo a cui Lorenzo, Shaila, Javier ed Helena stanno abituando i telespettatori, ma le sorprese non sono ancora finite. Dopo la puntata di lunedì scorso, i protagonisti sembravano aver finalmente chiarito la situazione. Ora però, il rancore di Spolverato è tornato a galla. Le sue ultime parole hanno letteralmente scioccato il web.

Lo sfogo di Lorenzo spiazza i coinquilini: tutti contro tutti

C’era una volta Shaila che affermava di non essere attratta da Javier per il suo carattere troppo calmo e di non volere Lorenzo nonostante il richiamo che sente verso di lui. I tre ragazzi dopo la turbolenta prima serata hanno avuto diversi faccia a faccia, tra cui quello in cui Spolverato e la Gatta dichiaravano di voler ripartire da zero. La ballerina però, ha sorpreso il pubblico riavvicinandosi a Javier, dal quale non riesce completamente a slegarsi.

Nel frattempo Helena invece, si è lasciata andare ad un momento di sconforto. In questo contesto però, il più controverso continua ad apparire Lorenzo, che è stato pesantemente criticato dai social per una delle sue più recenti affermazioni. Facendosi prendere dalla rabbia, ha dimostrato di aver tutt’altro che superato quanto accaduto, dimostrando invece un forte astio nei confronti delle due donne a cui prima si era avvicinato, Shaila ed Helena.

Cosa ha detto Lorenzo Spolverato: il web insorge

Il comportamento talvolta ambiguo di Spolverato e le sue parole al veleno continuano a scatenare un grande malcontento nei telespettatori, espresso poi attraverso il web. Nelle ultime ore, in particolar modo, è stato un confronto in giardino con i compagni di avventura a far uscire un’affermazione che ha letteralmente creato il gelo. Il milanese si è trovato a parlare di Shaila ed Helena con Amanda e Michael, liberando così i suoi sentimenti di frustrazione.

“Tu non le vuoi perdere?”, ha chiesto il gieffino. “In questo momento le voglio fuori dalla casa”, ha risposto Lorenzo, dicendo che le due ragazze gli hanno fatto soltanto del male. “Pensano solo a loro, non gliene frega un c****”, ha proseguito ancora con rabbia, rivelando di sentirsi preso in giro in particolar modo da Helena. Il 27enne accusa le coinquiline di non avergli chiesto scusa in alcun modo, come invece avrebbero dovuto fare secondo lui. Un’opinione che non convince i social, che si sono riversati in commenti negativi. Spolverato è più interessato al gioco o ai sentimenti? Ancora la sua posizione non è ben chiara.