Questo triangolo amoroso, o quadrilatero che dir si voglia, non si accinge a sparire nella casa del Grande Fratello. Shaila Gatta, infatti, in queste ore ha avuto un ripensamento del tutto inaspettato. Nello specifico, la giovane si è riavvicinata a Javier Martinez. Il primo passo è stato compiuto dal ragazzo, tuttavia, la Gatta non è rimasta affatto indifferente alla cosa e, successivamente, ha fatto delle confessioni inaspettate.

Javier Martinez fa una confessione che spiazza Shaila Gatta

Solamente ieri Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno avuto un chiarimento a seguito del quale sembrava che i due fossero giunti ad un punto d’incontro. Adesso, invece, la situazione è nuovamente cambiata. Tutto è cominciato nel momento in cui Javier ha deciso di andare da Shaila per dirle alcune cose inerenti il loro rapporto. Il ragazzo ha ammesso di nutrire ancora qualcosa per lei, pertanto, non riesce a trattarla con indifferenza.

Il ragazzo ha preferito essere onesto e mostrare le sue emozioni, ben consapevole del fatto che Shaila non lo ricambi come lui vorrebbe. La donna ha ascoltato con attenzione le parole del coinquilino e, a dire il vero, le ha anche apprezzate parecchio, cosa che non ha esitato a rivelare al ragazzo. Al termine del confronto, poi, i due si sono abbracciati in un modo un po’ timido e impacciato.

Shaila svela di nutrire qualcosa per Javier: la confessione inattesa al GF

Dopo questa conversazione, poi, Shaila Gatta è andata dalle sue amiche de Non è la Rai ed ha raccontato loro quanto accaduto. Ebbene, in tale occasione, la ballerina si è trovata a fare delle confessioni inaspettate. Nello specifico, la giovane ha rivelato di non essere rimasta affatto indifferente alle parole di Javier, anzi, l’hanno colpita nel profondo e le hanno fatto provare delle emozioni che non si aspettava di provare.

Questo, dunque, ha mandato la giovane totalmente in confusione. Shaila ha ammesso di essere fatta male probabilmente, in quanto nella vita ha sempre fatto così, ovvero, non è lei se prima non complica un po’ le situazioni. Ad ogni modo, la ragazza ha ammesso di apprezzare molto i modi e i comportamenti di Javier, a dispetto di Lorenzo che, invece, la attrae fisicamente, ma mentalmente assolutamente no, in quanto lo reputa immaturo e poco uomo. Javier, invece, ha dato dimostrazione di essere decisamente più maturo, cosa che le ha generato una reazione inaspettata. Che, dunque, ci sia ancora una possibilità per loro due? Vedremo.