Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello per la gravidanza, Ilaria Clemente ha risposto ad un po’ di domande dei fan di Instagram. La giovane ha svelato cosa avrebbe fatto se gli autori le avessero permesso di rimanere nella casa nonostante fosse incinta, ma non solo. Ila ha raccontato anche un retroscena sul modo bizzarro in cui è stata presa nel programma e poi ha replicato ai presunti sfottò delle Non è la Rai in merito al suo aspetto fisico.

Ila svela cosa avrebbe fatto se il GF le avesse chiesto di restare nonostante la gravidanza e retroscena sui provini

Ilaria Clemente è stata felicissima di tornare alla sua vita di sempre dopo il Grande Fratello, questo soprattutto per il lieto evento che sta vivendo. Proprio a tal riguardo, la donna ha spiegato che, anche se gli autori del GF le avessero chiesto di rimanere in casa nonostante la gravidanza, lei sarebbe uscita comunque. Questo perché crede che questo sia un momento molto delicato e importante, anche per il partner, quindi ritiene giusto coinvolgere il suo compagno in tutto e per tutto.

Successivamente, poi, la protagonista ha raccontato il modo bizzarro in cui è stata presa al GF. Ila si trovava ad un evento di un’agenzia di viaggi molto famosa che avevano organizzato alcuni amici. Ad un certo punto, poi, sono arrivate le reclutatrici del Grande Fratello, che hanno iniziato a fare i provini. I suoi cari l’hanno spronata a candidarsi, reputandola perfetta per il reality show. Ilaria, però, inizialmente era molto titubante, ma alla fine ha deciso di provarci, giusto come tentativo. Ebbene, la giovane è piaciuta molto agli autori che, infatti, hanno deciso di reclutarla nel cast del programma come “non famosa”.

Ilaria Clemente replica alle Non è la Rai per il presunto body shaming

Nel corso del botta e risposta con i fan, poi, Ilaria Clemente ha risposto anche ai presunti sfottò che le Non è la Rai le avrebbero rivolto durante la loro convivenza all’interno della casa. Il riferimento è andato, essenzialmente, a quando le ragazze simularono in modo dispregiativo le curve rotondeggianti di Ila.

Ebbene, a tal riguardo, la Clemente ha ammesso di voler lasciare il beneficio del dubbio, in quanto se il tutto fosse reale e il pubblico avesse interpretato bene la cosa sarebbe davvero molto grave. Questo non soltanto per le accuse di body shaming ma anche e soprattutto perché Ilaria ha legato tanto con Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere. Pertanto, al momento vuole credere che le tre ragazze non la stessero prendendo in giro, ma mai dire mai.