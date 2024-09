I telespettatori del Grande Fratello più attenti hanno notato un gesto piuttosto sgarbato che Ilaria Galassi avrebbe fatto per imitare la coinquilina Ilaria Clemente. Le Non è la Rai hanno deciso di votare Ila nel corso della puntata di ieri del GF, cosa che ha fatto sorgere dei malumori. In seguito, però, tra le due Ilaria c’è stato un chiarimento, che sembrava aver appianato le divergenze. In queste ore, però, sta circolando sul web un video piuttosto increscioso in cui si vede la Galassi fare probabilmente dell’ironia sul corpo della coinquilina.

Le Non è la Rai sparlano di Ilaria Clemente? Il brutto gesto della Galassi

Il chiarimento che c’è stato questa notte tra Ilaria Galassi e Ilaria Clemente è stato tutta una finzione? Sul web sta circolando una clip che sta animando molto i telespettatori, che non possono fare a meno di esprimere dei giudizi alquanto sgradevoli contro quello che hanno visto. Nella clip in questione si vedono due esponenti delle Non è la Rai, ovvero, Ilaria e Pamela Petrarolo, le quali parlano, molto probabilmente, di Ila.

Il nome della ragazza non è stato fatto in modo esplicito, ma sul web sono continti che il riferimento sia legato proprio a lei. Ad ogni modo, nella clip in questione si vedono le due donne parlare un po’ in codice. Pamela esordisce dicendo alla coinquilina: “L’amica tua è saggia eh?” Tutti hanno percepito il tono ironico della donna. d indignare particolarmente, però, è stata la reazione di Ilaria. Quest’ultima avrebbe allargato le braccia simulando un corpo in carne.

La reazione del web: indignazione generale

Secondo la maggior parte degli utenti del web, il gesto di Ilaria è stato un palese riferimento al corpo di Ila. La donna è come se avesse voluto rimarcare l’attenzione sulle curve della loro coinquilina. Come se non bastasse, poi, a generare una certa indignazione è stata anche la risata alquanto compiaciuta di Pamela, la quale è apparsa divertita dal comportamento della sua amica.

Il gesto in questione sta generando molto clamore, sta di fatto che in tanti si stanno scagliando contro le due protagoniste di Non è la Rai accusandole di aver praticato del body shaming ai danni di Ila. Quest’ultima, al momento, è ignara di tutto ciò. Non resta che attendere, dunque, per vedere se l’argomento sarà affrontato magari nella prossima puntata del GF di giovedì 26 settembre.