La vita nella casa del Grande Fratello diventa sempre più complicata, soprattutto quando ci si mettono di mezzo i sentimenti. Sono proprio gli avvicinamenti e le successive tensioni amorose che continuano a tenere banco tra le mura più spiate d’Italia, come ha dimostrato l’ultima puntata andata in onda lunedì su Canale 5.

La protagonista assoluta rimane Shaila Gatta, al centro delle dinamiche che hanno coinvolto Javier e Lorenzo, oltre che in parte anche Helena. Se quest’ultima si è tirata ormai fuori dai giochi dopo aver compreso di non avere più l’interesse di Spolverato, l’ex velina invece ha regalato il suo due di picche ad entrambi. Ma qualcosa nel suo comportamento ha deluso fortemente anche un altro coinquilino: Iago Garcia si è sfogato con lei.

Shaila Gatta fa discutere: i comportamenti non convincono

Finire al centro dell’attenzione ha sempre un altro lato della medaglia per i concorrenti del GF. Lo sta imparando molto bene Shaila, che nelle ultime giornate ha dovuto più volte confrontarsi con i due uomini interessati con lei e non solo. Il più colpito è stato sicuramente Javier, che ha dovuto assistere in diretta alle clip che mostravano i suoi commenti su di lui.

Una scena che ha incassato con evidente imbarazzo, a seguito della quale la Gatta ha cercato di mettere una toppa chiedendogli scusa. Ancor meno chiaro è il suo attuale rapporto con Lorenzo, con cui ha avuto nelle ultime ore un chiarimento durante il quale ha deciso di ripartire da zero. I suoi comportamenti sollevano i dubbi di Iago, che nonostante l’amicizia che aveva instaurato con lei, ha espresso la sua opinione negativa.

“Non mi è piaciuta”: Iago attacca duramente Shaila

Per quanto Shaila abbia cercato di uscire fuori dalle intricate vicende nel migliore dei modi, ribadendo la sua libertà e affermando di essere stata sincera nel suo allontanamento dai due ragazzi, qualcosa ancora scatena perplessità in casa. Probabilmente il perdono è arrivato da parte di Javier, ma non è stato altrettanto da parte di Iago Garcia, che con le sue opinioni sempre lucide e schiette ha dimostrato ancora una volta di non avere peli sulla lingua.

“L’unica cosa che non mi è piaciuta è quando stavi con le Non è la Rai sul letto”, ha dichiarato l’attore. Il riferimento è proprio al momento in cui, nascosta dagli altri, Shaila si è lasciata andare ai pettegolezzi su Javier affermando di non essere presa da lui per il carattere a suo dire “troppo moscio”.

Un atteggiamento che a Garcia non è apparso corretto, nonostante lui stesso abbia tentato di difenderla. Guardandola negli occhi ha sfidato dunque la ragazza, diventando forse l’unico ad esporsi sull’argomento. “Bravo Iago qualcuno doveva dirglielo”, commentano infatti sui social. La ballerina non ha potuto fare altro che giustificarsi, dandogli ragione. Il suo pentimento è sincero?