Clarissa Burt è stata la prima eliminata di questa edizione del Grande Fratello. La pacatezza dell’attrice, purtroppo, non ha entusiasmato il pubblico che, non appena ne ha avuto l’occasione, ha deciso di mandarla a casa. Ad ogni modo, la donna conserva un ricordo davvero positivo di questa esperienza, che ha voluto condividere sulle pagine del settimanale Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 9 ottobre. La donna ha fatto anche una confessione inaspettata, ovvero, ha rivelato chi sia il concorrente che l’attraeva all’interno della casa. Il nome è davvero inaspettato.

Clarissa Burt svela da chi era attratta al GF e chi sono i concorrenti poco rispettosi

Clarissa Burt ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato alcuni retroscena inerenti la sua esperienza nella casa del Grande Fratello. La donna ha ammesso di essere molto soddisfatta, anche se è stata relativamente poco nel programma. In merito ai concorrenti, si è trovata bene quasi con tutti, anzi, ha svelato anche di essere stata attratta da un coinquilino. La protagonista, però, ha specificato che avrebbe dato peso alla cosa solo se avesse avuto diversi anni di meno. In ogni caso, il ragazzo che ha catturato la sua attenzione è stato Javier Martinez. La Burt ha spiegato di aver visto in lui tanta dolcezza, la stessa che riscontrava in Massimo Troisi. Proprio per tale ragione, se fosse stata più giovane, sicuramente avrebbe messo gli occhi sul ragazzo.

Nel corso dell’intervista, poi, Clarissa ha svelato anche chi siano, invece, i concorrenti che, più di tutti, mancano di rispetto agli altri all’interno della casa. Il primo è Clayton Norcross. Quest’ultimo è stato definito come il classico belloccio biondo con gli occhi azzurri proveniente dalla California, che crede un po’ di “fregare” tutti. Tra le cose che fa in casa, che proprio Clarissa non tollerava, c’è il fatto che mangia di tutto, senza curarsi minimamente degli altri. Un altro protagonista che non si è comportato sempre in maniera garbata è stato Lorenzo Spolverato, il quale urlava e sbraitava senza curarsi del fatto che qualcuno potesse voler riposare.

Clarissa racconta le difficoltà che si vivono al Grande Fratello

Per il resto, invece, Clarissa Burt ha ammesso di essersi trovata bene con tutti. L’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello è stata unica, da fare assolutamente almeno una volta nella vita. Tuttavia, ci sono stati anche dei momenti sgradevoli. Clarissa, infatti, ha ammesso che spesso non riusciva a dormire, in quanto il clima nella stanza era rovente e, in più, c’era chi faceva caos. Per tale motivo, avrà dormito 3 o 4 ore a notte. Inoltre, anche con il cibo c’è stato qualche disguido, ma lei ha cercato di adeguarsi.

In merito al comportamento pacato che ha assunto per le settimane di permanenza in casa, la donna ha svelato di essersi promessa di non perdere il controllo. Non era assolutamente sua intenzione dare luogo a siparietti contro altri concorrenti. Solo in occasione della sua ultima puntata del GF ha sbroccato contro Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi in quanto stessero monopolizzando tutta la scena durante la diretta a scapito degli altri.