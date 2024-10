Nel corso di questa edizione del Grande Fratello le personalità più forti si sono già delineate. La settima puntata ha fatto emergere ancora una volta una serie di discussioni che sono ruotate attorno al nome di Shaila Gatta. Bellissima, affascinante e sfuggente, la ballerina ha letteralmente fatto una strage di cuori e continua a catalizzare su di sé l’attenzione dei suoi coinquilini.

Dopo aver spezzato ogni speranza di Javier, dichiarando di non sentirsi presa dal suo carattere calmo, la gieffina ha affermato di non vedere come potenziale partner neppure Lorenzo, da cui è attratta fisicamente ma frenata dalla personalità. Il suo charme tuttavia non smette di mietere vittime, neppure quando si parla di Clayton, che ha affermato di trovarla tra le più interessanti della casa.

Meno presente nelle vicende amorose è sicuramente Tommaso Franchi. L’idraulico, dopo essere stato inizialmente coinvolto in una dinamica di avvicinamento con Mariavittoria, si è tirato subito indietro. Nonostante il suo innegabile feeling con la dottoressa però, nelle ultime ore è balzato agli onori del gossip sui social per un momento particolare in compagnia di Shaila. Il suo gesto ha scatenato una valanga di commenti.

Tommaso tocca Shaila in giardino

Tra i ragazzi della casa i legami si fanno in breve tempo molto forti. Come gli stessi protagonisti del reality show spiegano anno dopo anno, il tempo corre in modo accelerato e questo porta alla nascita di rapporti molto intensi. Le amicizie avvicinano gli inquilini del GF, che trovano spesso una complicità anche fisica con i loro compagni d’avventura. La situazione però, è letteralmente sfuggita di mano a Tommaso Franchi. Timido e riservato sui sentimenti, il gieffino si è lasciato andare ad un momento di tenerezze con l’amica Shaila.

La Gatta era distesa su di lui durante una chiacchierata sui divanetti esterni, mentre lui era intento a farle delle carezze al di sopra di un plaid. In modo del tutto cosciente, come molti utenti del web hanno sottolineato, il ragazzo toccava il lato B della coinquilina, che non ha potuto fare a meno di protestare.

Shaila reagisce malissimo: la risposta

Del fatto che Tommaso fosse consapevole del punto che stava accarezzando ne dà prova la sua risposta alle proteste di Shaila. Dopo qualche minuto infatti, la ballerina si è girata verso di lui esclamando: “Amore però no sul c*** eh! Ti stai allargando”. “Hai ragione scusami”, è stata la risposta di Franchi accompagnata da un sorrisetto.

La Gatta ha preso la mano dell’amico e l’ha spostata, visibilmente infastidita seppur anche lei con una risata. “Stai calmo eh!”, ha aggiunto ancora portando così all’attenzione dei social quanto accaduto. In molti hanno espresso il loro parere negativo su ciò che è accaduto in diretta. Per quanto Shaila possa aver chiuso la questione con tranquillità, diversi utenti hanno criticato aspramente il gesto di Tommaso. Ci saranno conseguenze per lui?