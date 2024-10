Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, Maria De Filippi ha deciso di inglobare nel cast del programma Tony Renda, ex volto di Temptation Island. A quanto pare, però, la sua non è stata solo un’apparizione fugace. La conduttrice avrebbe deciso di affidargli un ruolo, non soltanto a UeD. Ecco cosa è trapelato.

Tony Renda presenza fissa a Uomini e Donne

Tony Renda ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico da casa per la partecipazione alla scorsa edizione di Temptation Island. Il ragazzo ha subito dimostrato di essere un vero intrattenitore, per tale ragione, è stato scelto come dj e presentatore durante le sfilate di Uomini e Donne. Al momento, la sua apparizione è stata una sola, avvenuta la scorsa settimana durante la sfilata delle donne. A quanto pare, però, la sua presenza sarà tutt’altro che saltuaria.

Maria De Filippi ingaggia Tony anche per un altro suo programma? Cosa è emerso

Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, pare che Tony abbia partecipato anche alla sfilata degli uomini, sempre nelle stesse vesti, e dovrebbe presenziare anche in tutte quelle che seguono. A quanto pare, dunque, Tony sarà una presenza fissa all’interno del talk show di Maria De Filippi.

A generare particolare sgomento, però, non è solo questo. Pare, infatti, che il giovane parteciperà anche in un altro programma della conduttrice Mediaset, ovvero, C’è Posta Per Te. Si vocifera, infatti, che Tony possa essere presente anche in una prossima registrazione della trasmissione. Al momento, però, non si sa se, anche in questo caso, a Renda sarà affidato un ruolo fisso all’interno del format, oppure se sarò solamente ospite per una sera. Fatto sta, però, che Tony sembra piacere molto a Maria De Filippi che, infatti, gli sta offrendo interessanti opportunità professionali.