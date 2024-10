É partito tutto con un grande entusiasmo, ma il gioco di attrazioni che ha coinvolto il quadrilatero della casa del Grande Fratello si è trasformato in un’esplosione di tensioni. Soltanto ieri una serie di sfoghi con le amiche hanno portato Shaila Gatta a prendere una posizione decisiva nei confronti di Javier. Il ragazzo, palesemente coinvolto dalla ballerina seppur ancora molto frenato, ha ricevuto il suo due di picche.

Dopo una lunga riflessione, l’ex velina ha compreso che il pallavolista non è la persona giusta per lei e che non si sente presa a tal punto da lasciarsi andare con lui. Un capitolo dunque, sembra aver trovato una soluzione, ma un altro ancora più spinoso continua a generare grandi malumori. Si tratta del rapporto con Lorenzo Spolverato, che a sua volta è giunto a delle importanti conclusioni con Helena Prestes.

Lorenzo Spolverato nel mirino: scontri durissimi

Non si può dire di certo che Lorenzo Spolverato stia passando dei momenti facili all’interno della casa. L’ultima giornata è partita con una grande agitazione, che si è manifestata con uno scontro diretto con Helena. I due, dapprima molto vicini ed uniti da un forte feeling fisico, si sono bruscamente allontanati a causa delle ultime vicende. In particolare, i due hanno discusso oggi per una domanda espressa su Luca Calvani, a seguito della quale lei ha reagito molto male. Impossibile dunque, trovare un punto d’incontro: Helena e Lorenzo sembrano essere ai poli opposti e sono determinati a non parlarsi più.

A questo però, si è aggiunta un’ulteriore situazione incresciosa. Il milanese è finito nel mirino delle accuse di alcuni dei coinquilini, tra cui Shaila e lo stesso Luca. I gieffini hanno espresso la convinzione che Lorenzo abbia esagerato nel giocare con i sentimenti di una persona fragile come Helena, che non dovrebbe in alcun modo ingannare. “Perché deve essere solo lei quella fragile?”, ha ribattuto con rabbia il 27enne, che cerca in qualche modo la comprensione. Nessuno però, sembra riuscire a giustificarlo. La sua reazione non si è fatta attendere.

Pianto di sconforto per Lorenzo: i consigli degli amici

Il clima pesante respirato in casa ha portato Lorenzo Spolverato ad esplodere nello sconforto. La carica di tensione accumulata nelle discussioni si è tradotta in un pianto liberatorio in giardino, durante il quale è stato affiancato dagli amici più fidati. Il milanese è stato sostenuto da Giglio, che gli ha consigliato di “tornare in pista”, proprio come farebbe un motociclista.

Un concetto confermato anche da Amanda, Michael e Jessica, che lo hanno spronato a questo punto a proseguire pensando al suo percorso e dando tutto quello che può durante la vita nella casa. In effetti il ragazzo sembra ormai convinto di chiudere con le relazioni sentimentali che lo hanno tenuto impegnato dall’inizio del reality show, ma che allo stesso tempo gli hanno dato grande visibilità. É davvero la sua scelta definitiva?